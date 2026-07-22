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Бензин стал слишком дорогим: Lada перевела водителей на новый формат расхода топлива

Авто

Спрос на битопливные автомобили Lada с заводским газобаллонным оборудованием (ГБО) растет. По данным пресс-службы АВТОВАЗа, срок поставки таких модификаций сейчас составляет до одного месяца. Купить машины, работающие на бензине и метане, можно в дилерских центрах сети Lada Business.

Установка газового оборудования в автомобиль
Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Установка газового оборудования в автомобиль

Экономика и доступность

Заводская установка ГБО позволяет снизить расходы на топливо в два-три раза по сравнению с использованием только бензина. Речь идет о модификациях Lada Vesta CNG и Lada Largus CNG.

Автоэксперт Игорь Моржаретто отмечает, что разница в сроках поставки между официальными данными завода и информацией от менеджеров в салонах часто связана с логистическими зазорами или особенностями формирования складских запасов у конкретных дилеров.

При этом в ходе мониторинга рынка были зафиксированы расхождения: часть дилеров сообщает об отсутствии CNG-версий в наличии и заявляет о сроках ожидания от трех до четырех месяцев, что противоречит официальной позиции производителя.

Экспертная проверка:
Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — корреспондент и выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
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