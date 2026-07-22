Средний чек за нарушение ПДД в России в первой половине 2026 года составил 1436 рублей. Данные основаны на анализе платежей по картам банка "Русский Стандарт".
Чаще всего водители оплачивали штрафы в размере 600 рублей. Второе и третье места по популярности сумм заняли платежи на 550 и 800 рублей соответственно.
Пик активности по оплате квитанций пришелся на апрель, когда средний чек достиг 1299 рублей. В мае и июне суммы составили 1343 и 1125 рублей.
По общему объему выплат лидируют Москва и Санкт-Петербург. В пятерку городов с наибольшими суммами штрафов также вошли Казань, Новосибирск и Краснодар.
Автоэксперт Игорь Моржаретто отмечает, что концентрация выплат в крупнейших агломерациях закономерна из-за высокой плотности трафика и развитой сети автоматической фиксации нарушений.
Статистика показывает разрыв в средних чеках в зависимости от пола и возраста:
В возрастной группе лидируют водители от 51 до 60 лет со средним чеком 1216 рублей. Далее следуют водители 41-50 лет (1158 рублей) и 31-40 лет (1130 рублей).
Разрушить связи с Россией можно за месяцы, а заменить — часто невозможно годами. Это в полной мере относится и к Армении.