Столичные дороги стали золотыми: активность в Москве и Петербурге ударила по бюджету

Средний чек за нарушение ПДД в России в первой половине 2026 года составил 1436 рублей. Данные основаны на анализе платежей по картам банка "Русский Стандарт".

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Водитель проверяет документы в автомобиле

Чаще всего водители оплачивали штрафы в размере 600 рублей. Второе и третье места по популярности сумм заняли платежи на 550 и 800 рублей соответственно.

Динамика и география платежей

Пик активности по оплате квитанций пришелся на апрель, когда средний чек достиг 1299 рублей. В мае и июне суммы составили 1343 и 1125 рублей.

По общему объему выплат лидируют Москва и Санкт-Петербург. В пятерку городов с наибольшими суммами штрафов также вошли Казань, Новосибирск и Краснодар.

Автоэксперт Игорь Моржаретто отмечает, что концентрация выплат в крупнейших агломерациях закономерна из-за высокой плотности трафика и развитой сети автоматической фиксации нарушений.

Портрет нарушителя

Статистика показывает разрыв в средних чеках в зависимости от пола и возраста:

Женщины: средний платеж составил 1599 рублей.

средний платеж составил 1599 рублей. Мужчины: средний платеж — 1381 рубль.

В возрастной группе лидируют водители от 51 до 60 лет со средним чеком 1216 рублей. Далее следуют водители 41-50 лет (1158 рублей) и 31-40 лет (1130 рублей).