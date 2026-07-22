Кроссоверы и внедорожники захватили три четверти российского авторынка в первом полугодии 2026 года. Лидером сегмента стал Tenet T7 калужской сборки, который впервые обошел многолетнего фаворита из Китая. В десятку лидеров также вернулись японские модели и классические отечественные внедорожники.
Российский автопром показал серьезный темп в начале года. Кроссовер Tenet T7, который сходит с конвейера на бывшем заводе Volkswagen, занял первую строчку в рейтинге популярности. Эта машина — словно тяжелый молот, который методично разбивает стереотип о непобедимости импорта. Спрос на модель обусловлен не только локализацией, но и понятным позиционированием в массовом сегменте.
"Успех калужской площадки закономерен. Покупатель голосует за наличие запчастей и понятную гарантию, что сейчас обеспечивают именно локализованные бренды", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru логист по грузоперевозкам Денис Крылов.
За шесть месяцев дилеры реализовали 36,5 тысячи единиц T7. Это позволило модели вырвать первенство у китайского конкурента Haval Jolion. Разрыв между лидерами составил всего одну тысячу машин, что превращает второе полугодие в настоящую гонку преследования.
Общий объем рынка новых кроссоверов и внедорожников превысил отметку в 450 тысяч штук. Сегмент SUV теперь напоминает бездонный океан, поглощающий все остальные классы автомобилей. На долю "высоких" машин пришлось 74% от всех проданных легковушек. Седаны и хэтчбеки превращаются в исчезающий вид, интерес к которым сохраняется лишь в такси и корпоративных парках.
|Модель автомобиля
|Продано за I полугодие 2026 (тыс. шт.)
|Tenet T7
|36,5
|Haval Jolion
|35,5
|LADA Niva Travel
|21,4
|Tenet T4
|18,3
|LADA Niva Legend
|16,1
Третье место удерживает LADA Niva Travel. Этот внедорожник остается верным соратником для тех, чьи маршруты заканчиваются там, где начинается настоящий русский офф-роуд. Несмотря на возраст конструкции, 21,4 тысячи проданных авто говорят о стабильном доверии к вазовской классике. Следом идет младшая модель калужского кластера — Tenet T4, которая нашла 18,3 тысячи владельцев.
"На рынке сформировался дефицит простых и надежных машин. Пока одни внедряют цифровые решения уровня бизнес-джета, другие забирают клиента проверенным железом", — отметил инженер-автомеханик Михаил Лазарев.
Замыкает пятерку старая добрая Niva Legend. Ее результат в 16,1 тысячи машин доказывает, что в условиях текущих цен аскетизм и геометрическая проходимость ценятся выше, чем сенсорные экраны. Это базовый рабочий инструмент, лишенный излишеств.
Вторая половина списка демонстрирует агрессивное давление брендов из КНР. Исключением стала лишь Mazda CX-5, которая удерживает десятую строчку благодаря налаженным каналам поставок. Модели Haval M6 и F7, а также Geely Monjaro и Changan Uni-S плотно оккупировали середину рейтинга. Наличие японского кроссовера в этом списке — это признак того, что параллельный импорт и альтернативные поставки адаптировались к новым правилам игры.
"Рост продаж Mazda и появление новых брендов вроде Jeland связаны с перестройкой логистических цепочек. Рынок стал более фрагментированным", — объяснила специалист по таможенному оформлению Елена Смирнова.
Активность покупателей в первом полугодии позволяет прогнозировать суммарные продажи в сегменте SUV на уровне 900 тысяч единиц к концу года. Пока российский автопром удерживает лидерство в штуках, но технологический прессинг со стороны восточных соседей только усиливается.
Модель выпускается внутри страны на мощностях в Калуге, что обеспечивает стабильность поставок и преимущество в цене перед чистым импортом.
На текущий момент сегмент SUV занимает 74% от общего объема продаж новых легковых автомобилей в России.
Да, в десятку лидеров вошла Mazda CX-5, несмотря на существенное изменение структуры поставок иностранных брендов.
Разрушить связи с Россией можно за месяцы, а заменить — часто невозможно годами. Это в полной мере относится и к Армении.