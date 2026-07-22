Пьедестал сменил хозяина: названы 10 самых популярных кроссоверов и внедорожников России

Кроссоверы и внедорожники захватили три четверти российского авторынка в первом полугодии 2026 года. Лидером сегмента стал Tenet T7 калужской сборки, который впервые обошел многолетнего фаворита из Китая. В десятку лидеров также вернулись японские модели и классические отечественные внедорожники.

Фото: Telegram-канал губернатора Калужской области by Владислав Шапша Презентация российского автомобиля Tenet

Смена караула в Калуге

Российский автопром показал серьезный темп в начале года. Кроссовер Tenet T7, который сходит с конвейера на бывшем заводе Volkswagen, занял первую строчку в рейтинге популярности. Эта машина — словно тяжелый молот, который методично разбивает стереотип о непобедимости импорта. Спрос на модель обусловлен не только локализацией, но и понятным позиционированием в массовом сегменте.

"Успех калужской площадки закономерен. Покупатель голосует за наличие запчастей и понятную гарантию, что сейчас обеспечивают именно локализованные бренды", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru логист по грузоперевозкам Денис Крылов.

За шесть месяцев дилеры реализовали 36,5 тысячи единиц T7. Это позволило модели вырвать первенство у китайского конкурента Haval Jolion. Разрыв между лидерами составил всего одну тысячу машин, что превращает второе полугодие в настоящую гонку преследования.

Статистика продаж и рыночные доли

Общий объем рынка новых кроссоверов и внедорожников превысил отметку в 450 тысяч штук. Сегмент SUV теперь напоминает бездонный океан, поглощающий все остальные классы автомобилей. На долю "высоких" машин пришлось 74% от всех проданных легковушек. Седаны и хэтчбеки превращаются в исчезающий вид, интерес к которым сохраняется лишь в такси и корпоративных парках.

Модель автомобиля Продано за I полугодие 2026 (тыс. шт.) Tenet T7 36,5 Haval Jolion 35,5 LADA Niva Travel 21,4 Tenet T4 18,3 LADA Niva Legend 16,1

Расстановка сил в первой пятерке

Третье место удерживает LADA Niva Travel. Этот внедорожник остается верным соратником для тех, чьи маршруты заканчиваются там, где начинается настоящий русский офф-роуд. Несмотря на возраст конструкции, 21,4 тысячи проданных авто говорят о стабильном доверии к вазовской классике. Следом идет младшая модель калужского кластера — Tenet T4, которая нашла 18,3 тысячи владельцев.

"На рынке сформировался дефицит простых и надежных машин. Пока одни внедряют цифровые решения уровня бизнес-джета, другие забирают клиента проверенным железом", — отметил инженер-автомеханик Михаил Лазарев.

Замыкает пятерку старая добрая Niva Legend. Ее результат в 16,1 тысячи машин доказывает, что в условиях текущих цен аскетизм и геометрическая проходимость ценятся выше, чем сенсорные экраны. Это базовый рабочий инструмент, лишенный излишеств.

Нижняя часть таблицы лидеров

Вторая половина списка демонстрирует агрессивное давление брендов из КНР. Исключением стала лишь Mazda CX-5, которая удерживает десятую строчку благодаря налаженным каналам поставок. Модели Haval M6 и F7, а также Geely Monjaro и Changan Uni-S плотно оккупировали середину рейтинга. Наличие японского кроссовера в этом списке — это признак того, что параллельный импорт и альтернативные поставки адаптировались к новым правилам игры.

"Рост продаж Mazda и появление новых брендов вроде Jeland связаны с перестройкой логистических цепочек. Рынок стал более фрагментированным", — объяснила специалист по таможенному оформлению Елена Смирнова.

Активность покупателей в первом полугодии позволяет прогнозировать суммарные продажи в сегменте SUV на уровне 900 тысяч единиц к концу года. Пока российский автопром удерживает лидерство в штуках, но технологический прессинг со стороны восточных соседей только усиливается.

Ответы на популярные вопросы о рынке SUV

Почему лидером стал именно Tenet T7?

Модель выпускается внутри страны на мощностях в Калуге, что обеспечивает стабильность поставок и преимущество в цене перед чистым импортом.

Какую долю рынка занимают кроссоверы?

На текущий момент сегмент SUV занимает 74% от общего объема продаж новых легковых автомобилей в России.

Есть ли в списке иномарки не из Китая?

Да, в десятку лидеров вошла Mazda CX-5, несмотря на существенное изменение структуры поставок иностранных брендов.

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