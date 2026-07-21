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Завод, который выпускал любимые иномарки, готовит неожиданный поворот: что появится на конвейере

Авто

Бывший завод Hyundai в Сестрорецке, ныне входящий в структуру холдинга "АГР", ждет масштабная реконструкция. Площадка, где до конца 2025 года собирали популярные модели под брендом Solaris, получит новые производственные мощности. Расширение предприятия может означать подготовку к выпуску новых массовых кроссоверов, которые заменят ушедшие корейские бестселлеры и укрепят позиции холдинга после того, как в Шушарах стартовал выпуск загадочного Tenet A8.

автозавод
Фото: https://www.mos.ru/news by Фото: Максим Мишин. Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы
автозавод

Новые цеха и расширение мощностей

Согласно данным информированных источников, проект модернизации завода в Сестрорецке подразумевает серьезное капитальное строительство. На территории предприятия планируют возвести дополнительный производственный корпус и, что особенно важно, новый цех сварки. Создание собственного сварочного производства является ключевым этапом локализации, позволяющим снизить зависимость от импортных машинокомплектов.

"Строительство нового цеха сварки — это четкий сигнал о том, что компания планирует работать "вдолгую". Для потребителя это плюс: чем выше уровень локализации, тем стабильнее поставки запчастей и предсказуемее цены, так как производство становится менее чувствительным к изменениям на границе", — объяснила в беседе с Pravda.Ru специалист по таможенному оформлению и импортным операциям Елена Смирнова.

Какие автомобили встанут на конвейер

Реконструкция совпадает по времени с выводом на рынок новых марок. Ожидается, что площадку могут использовать для сборки кроссоверов Jeland C-серии. Первая модель этой линейки, компактный SUV с индексом C5, уже была представлена на широкую публику в июле. Учитывая, что перемены на заводе определили судьбу бюджетных авто, расширение мощностей в Сестрорецке позволит холдингу диверсифицировать модельный ряд и предложить замену привычным, но дорожающим иномаркам.

"Для инженеров расширение завода означает переход на новые платформы. Если раньше завод был заточен под конкретные корейские чертежи, то новые цеха позволят внедрять современные решения, возможно, связанные с гибридными установками или более сложной электроникой, которая требует иных условий сборки", — отметил в беседе с Pravda.Ru инженер-автомеханик, эксперт по техническим дефектам и безопасности автомобилей Михаил Лазарев.

Завершение эпохи корейских иномарок

Производственный цикл моделей, базирующихся на агрегатах Hyundai Solaris, Creta и Kia Rio, официально завершился в 2025 году. Хотя завод продолжал отгрузки дилерам в начале 2026 года, речь шла исключительно о складских запасах машин, собранных ранее. Сейчас площадка полностью переходит на новые рельсы, готовясь к работе с китайскими партнерами и собственными брендами холдинга "АГР".

"Когда завод такой сложности уходит на реконструкцию, это всегда риск временного дефицита, но в данном случае мы видим управляемую смену поколений. Главное, чтобы новые модели Jeland или Tenet сохранили ту ремонтопригодность, к которой привыкли российские водители, пересевшие с корейских машин", — резюмировал в беседе с Pravda.Ru автослесарь Денис Хромов.

Параметр Детали изменений
Основные объекты стройки Производственный цех и цех сварки
Прежние модели Solaris, Creta, Rio (выпуск завершен)
Перспективные модели Jeland C5, Tenet Plus, SUV C- и D-класса
Цель реконструкции Локализация и расширение линейки кроссоверов

Ответы на популярные вопросы

Будет ли завод по-прежнему выпускать Hyundai и Kia?

Нет, производство оригинальных корейских моделей под старыми брендами завершено в 2025 году. Предприятие переориентировано на новые марки холдинга "АГР".

Что именно построят на заводе в Сестрорецке?

Запланировано возведение нового производственного здания и современного цеха сварки кузовов для повышения уровня локализации авто.

Какие новые машины появятся в продаже?

Ожидается появление кроссоверов Jeland C-серии (аналоги популярных моделей Omoda) и автомобилей семейства Tenet.

Подорожают ли автомобили из-за реконструкции завода?

Напротив, запуск собственного сварочного производства обычно позволяет снизить себестоимость сборки, что может сдержать рост розничных цен в будущем.

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Экспертная проверка: таможенный брокер, специалист по таможенному оформлению и импортным операциям Елена Смирнова, инженер-автомеханик, эксперт по техническим дефектам и безопасности автомобилей Михаил Лазарев, автослесарь Денис Хромов
Автор Кирилл Казаков
Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
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