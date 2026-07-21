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Пока машины дорожают: судьба утильсбора может изменить стоимость автомобилей

Авто

В Госдуму внесли предложение заморозить взимание утилизационного сбора с 2026 по 2030 год. Инициатива направлена на борьбу с резким подорожанием техники, вызванным пересмотром коэффициентов и налоговой нагрузки на покупателей новых машин.

Автосалон
Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Автосалон

Проверка ценой

Текущая ситуация напоминает попытку потушить пожар бензином. Машины превратились из средства передвижения в объект инвестиций, доступный немногим. Если убрать обязательный платеж, который для некоторых моделей достигает 2 миллионов рублей, прайсы в салонах могут заметно просесть. Сейчас покупатель платит не за металл и технологии, а за экологические амбиции государства.

"Это попытка спасти потребителя от долговой ямы. Доля сбора в цене бюджетного авто доходит до 20 процентов, что душит продажи", — объяснил в беседе с Pravda.Ru специалист по потребкредитованию Дмитрий Нестеров.

Авторы идеи указывают, что из-за новых правил расчета машины за короткий срок прибавили в стоимости от 1 до 1.5 миллиона рублей. Это чистая наценка за право поставить транспорт на учет. Пятилетняя пауза должна охладить рынок и вернуть интерес к обновлению личного автопарка.

Влияние на рынок

Для дилеров заморозка станет кислородной маской. Продажи буксуют, а утильсбор предложили не повышать именно для стимуляции спроса. Учитывая, что даже при временной отмене сбора общие налоги остаются высокими, возврат к ценам пятилетней давности невозможен. Однако замедление инфляционного ралли выглядит вполне реальным сценарием.

Параметр прогноза Ожидаемый результат
Срок заморозки платежа С 1 января 2026 до 2030 года
Снижение нагрузки на авто средней мощности До 1.5 миллиона рублей

"Без снижения финансового давления на импорт мы увидим только старение автопарка и рост аварийности на дорогах", — подчеркнул эксперт по безопасности дорожного движения Андрей Киселёв.

Рынок страдает от дефицита бюджетных предложений. Многие бренды пересмотрели стратегии, и заморозка утильсбора до 2030 года может вернуть в Россию забытые доступные иномарки. Пока что каждый ввезенный автомобиль обложен пошлинами так плотно, что импортерам выгодно везти только дорогой премиум-сегмент.

Анализ последствий

Система требует прозрачности. Если один обязательный платеж уберут, возникнет вопрос компенсации выпадающих доходов бюджета. Существует риск, что акцизы или другие налоги вырастут, чтобы нивелировать эффект от отмены сбора. В таком случае покупатель не заметит облегчения, а лишь сменит графу в квитанции.

"Таможенная очистка сейчас превратилась в сложный квест, где любой коэффициент может изменить финальную цену в два раза", — отметила в интервью Pravda.Ru таможенный брокер Елена Смирнова.

Для развития внутреннего производства пауза в сборах неоднозначна. С одной стороны, это снижает защиту локальных заводов от конкуренции. С другой — позволяет производителям за пять лет отладить логистику и снизить себестоимость без искусственных барьеров.

Ответы на популярные вопросы

Как отмена сбора повлияет на рынок подержанных машин?

Снижение цен на новые автомобили обычно тянет за собой вниз и вторичный рынок. Нагрузка на бюджет покупателей станет меньше, что увеличит количество сделок.

Будут ли возвращать уже уплаченные сборы?

Нет, инициатива касается только будущих периодов. Те, кто приобрел технику по текущим тарифам в 2024 и 2025 годах, льгот не получат.

Когда ждать окончательного решения властей?

Законопроект находится на стадии обсуждения в профильных комитетах. Эксперты ожидают ясности к середине 2025 года.

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Экспертная проверка: специалист по потребкредитованию Дмитрий Нестеров, эксперт по безопасности дорожного движения Андрей Киселёв, таможенный брокер Елена Смирнова
Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
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