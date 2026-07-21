Пока машины дорожают: судьба утильсбора может изменить стоимость автомобилей

В Госдуму внесли предложение заморозить взимание утилизационного сбора с 2026 по 2030 год. Инициатива направлена на борьбу с резким подорожанием техники, вызванным пересмотром коэффициентов и налоговой нагрузки на покупателей новых машин.
Текущая ситуация напоминает попытку потушить пожар бензином. Машины превратились из средства передвижения в объект инвестиций, доступный немногим. Если убрать обязательный платеж, который для некоторых моделей достигает 2 миллионов рублей, прайсы в салонах могут заметно просесть. Сейчас покупатель платит не за металл и технологии, а за экологические амбиции государства.
"Это попытка спасти потребителя от долговой ямы. Доля сбора в цене бюджетного авто доходит до 20 процентов, что душит продажи", — объяснил в беседе с Pravda.Ru специалист по потребкредитованию Дмитрий Нестеров.
Авторы идеи указывают, что из-за новых правил расчета машины за короткий срок прибавили в стоимости от 1 до 1.5 миллиона рублей. Это чистая наценка за право поставить транспорт на учет. Пятилетняя пауза должна охладить рынок и вернуть интерес к обновлению личного автопарка.
Для дилеров заморозка станет кислородной маской. Продажи буксуют, а утильсбор предложили не повышать именно для стимуляции спроса. Учитывая, что даже при временной отмене сбора общие налоги остаются высокими, возврат к ценам пятилетней давности невозможен. Однако замедление инфляционного ралли выглядит вполне реальным сценарием.
|Параметр прогноза
|Ожидаемый результат
|Срок заморозки платежа
|С 1 января 2026 до 2030 года
|Снижение нагрузки на авто средней мощности
|До 1.5 миллиона рублей
"Без снижения финансового давления на импорт мы увидим только старение автопарка и рост аварийности на дорогах", — подчеркнул эксперт по безопасности дорожного движения Андрей Киселёв.
Рынок страдает от дефицита бюджетных предложений. Многие бренды пересмотрели стратегии, и заморозка утильсбора до 2030 года может вернуть в Россию забытые доступные иномарки. Пока что каждый ввезенный автомобиль обложен пошлинами так плотно, что импортерам выгодно везти только дорогой премиум-сегмент.
Система требует прозрачности. Если один обязательный платеж уберут, возникнет вопрос компенсации выпадающих доходов бюджета. Существует риск, что акцизы или другие налоги вырастут, чтобы нивелировать эффект от отмены сбора. В таком случае покупатель не заметит облегчения, а лишь сменит графу в квитанции.
"Таможенная очистка сейчас превратилась в сложный квест, где любой коэффициент может изменить финальную цену в два раза", — отметила в интервью Pravda.Ru таможенный брокер Елена Смирнова.
Для развития внутреннего производства пауза в сборах неоднозначна. С одной стороны, это снижает защиту локальных заводов от конкуренции. С другой — позволяет производителям за пять лет отладить логистику и снизить себестоимость без искусственных барьеров.
Снижение цен на новые автомобили обычно тянет за собой вниз и вторичный рынок. Нагрузка на бюджет покупателей станет меньше, что увеличит количество сделок.
Нет, инициатива касается только будущих периодов. Те, кто приобрел технику по текущим тарифам в 2024 и 2025 годах, льгот не получат.
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