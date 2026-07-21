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Nissan отзывает более 168 тысяч внедорожников в США из-за ошибок в сертификационных наклейках

Авто

Японский автоконцерн Nissan объявил об отзыве 168 149 внедорожников марки Nissan и Infiniti из-за ошибки в сертификационной этикетке: на ней указана неверная максимально допустимая нагрузка на ось. Как сообщает Reuters, под кампанию попали полноразмерные SUV Nissan Armada, Infiniti QX56 и Infiniti QX80. Неправильные данные могут привести к непреднамеренному перегрузу автомобиля, что создаёт риск поломки ходовой части, тормозной системы или шин.

Nissan
Фото: commons.wikimedia.org by The Car Spy, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Nissan

Суть дефекта и меры устранения

Сертификационная наклейка (обычно размещается на центральном стоек кузова или в проеме водительской двери) содержит критические параметры: полную массу, осевые нагрузки и рекомендуемое давление в шинах. Если осевая нагрузка завышена, водитель может загрузить автомобиль сверх конструкторского ресурса. Nissan устранит дефект заменой этикетки: большая часть владельцев получит новую наклейку бесплатно у официального дилера, часть — по почте для самостоятельной замены. Отзыв проводится через Национальное управление безопасности дорожного движения (NHTSA), то есть речь идёт о рынке США; информации о распространении кампании на Россию нет.

Контекст: серия отзывов и отраслевая статистика

Это не первый масштабный отзыв Nissan за последнее время. В 2024 году компания вызывала на сервис более тысячи новых внедорожников Murano, Pathfinder и Infiniti QX80 из-за дефекта передних тормозных суппортов, возникшего по вине поставщика. Параллельно Toyota отзывает кроссоверы Highlander 2021-2024 гг. выпуска: спинки задних сидений могут не фиксироваться при регулировке. Портал iSeeCars, проанализировавший данные NHTSA за 2017-2025 годы, составил рейтинг брендов по частоте отзывных кампаний, что подтверждает: работа с дефектами сериального производства остаётся рутинной практикой крупных концернов.

Автомобильный инженер Александр Морозов обращает внимание, что ошибка в сертификационной этикетке — это нарушение требований сертификации, а не конструктивный дефект узла. Однако эксплуатация автомобиля с завышенными допусками по нагрузке ведёт к преждевременному износу подвески, тормозов и шин, а также ухудшает управляемость в экстремальных ситуациях. Владельцам попавших под отзыв машин не стоит игнорировать замену наклейки, даже если она выглядит формальной процедурой.

Экспертная проверка:
Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
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