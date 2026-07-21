Русские Шушары снова заговорили об автомобилях: на заводе стартовал выпуск загадочного Tenet A8

Автомобильный кластер Санкт-Петербурга официально вернулся к активной работе: на заводе "АГР Холдинг" в Шушарах стартовало серийное производство седана Tenet A8 по полному циклу. Проект, реализованный в партнерстве с технологическим гигантом Defetoo, знаменует собой завершение масштабного переоснащения предприятия. Теперь российские водители получат доступ к новому игроку в сегменте бизнес-седанов, который собирают со сваркой и окраской кузовов непосредственно на отечественных мощностях.

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Возрождение завода в Шушарах

Запуск производства Tenet A8 стал итогом глубокой модернизации площадки, которая ранее принадлежала одному из ушедших западных концернов. В "АГР Холдинг" подчеркнули, что речь идет не о "отверточной" сборке, а о полноценном производстве. Это означает, что на заводе задействованы цеха сварки и окраски, а технологические процессы адаптированы под российские климатические условия.

"Запуск производства по полному циклу — это серьезный сигнал рынку. Такая схема работы позволяет не только контролировать качество на каждом этапе, но и в будущем претендовать на госсубсидии за счет локализации, что критически важно при обсуждении того, будет ли повышен утилизационный сбор в ближайшие годы", — объяснил в беседе с Pravda.Ru инженер-автомеханик, эксперт по техническим дефектам и безопасности автомобилей Михаил Лазарев.

Что известно о седане Tenet A8

Tenet A8 позиционируется как современный седан, способный составить конкуренцию популярным моделям бизнес-класса. Партнерство с Defetoo позволило внедрить в производство современные инженерные решения. Ожидается, что автомобиль будет оснащен широким набором электронных помощников и мультимедийных систем, ориентированных на искушенного городского пользователя.

Особое внимание при подготовке производства уделили антикоррозийной защите кузова. В условиях петербургской влажности и зимних реагентов это становится залогом долговечности машины. Кроме того, запуск новой модели на фоне того, как российские электрокары и гибриды завоевывают свою долю, показывает, что классические бензиновые седаны все еще остаются основой стратегии крупных холдингов.

"Для владельца нового автомобиля ключевым фактором станет ресурс агрегатов. При полной сборке на месте проще наладить поставки запчастей для обслуживания. Важно, чтобы заводская окраска и антикор соответствовали нашим стандартам эксплуатации", — отметил в беседе с Pravda.Ru автослесарь Денис Хромов.

Будущее локализации и цены

Стратегическое партнерство "АГР Холдинг" и Defetoo предполагает поэтапное увеличение доли российских компонентов в Tenet A8. Это позволит удерживать стоимость автомобиля в условиях колебаний валютных курсов. Сейчас завод работает в тестовом режиме, наращивая темпы выпуска для наполнения дилерских сетей по всей стране.

"Появление нового игрока всегда выгодно покупателю. Локальная сборка дает производителю маневр для ценообразования. Даже если заморозка утильсбора не состоится, заводы в России будут иметь преимущество перед прямым импортом", — резюмировала в беседе с Pravda.Ru таможенный брокер, специалист по таможенному оформлению и импортным операциям Елена Смирнова.

Параметр производства Детали проекта Tenet A8 Тип сборки Полный цикл (сварка, окраска, сборка) Локализация площадки Шушары, Санкт-Петербург Технологический партнер Компания Defetoo Класс автомобиля Седан бизнес-класса

Ответы на популярные вопросы

1. Когда автомобили Tenet A8 появятся в продаже? Отгрузки дилерам начнутся сразу после формирования необходимого складского запаса. Ожидается, что первые машины станут доступны в автосалонах в ближайшие месяцы. 2. Чем полный цикл производства лучше обычной сборки? Это гарантирует высокую степень контроля качества кузовных работ и позволяет производителю снизить логистические издержки, что влияет на конечную цену. 3. Какая гарантия предусмотрена на автомобиль? Условия гарантии будут объявлены вместе со стартом продаж, однако для моделей локальной сборки стандарт составляет не менее 3 лет или 100 000 км пробега. 4. Планируется ли расширение модельного ряда на этом заводе? Техническое переоснащение мощностей в Шушарах позволяет выпускать различные модели на общей платформе, что создает базу для расширения линейки в будущем.

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