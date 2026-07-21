Больше никаких поисков свободных точек: инфраструктура Москвы перевела зарядку авто на новый уровень

С начала 2026 года владельцы электромобилей совершили на четырёх зарядных комплексах проекта "Энергия Москвы" более 50 тысяч сессий. Хабы "Измайловский", "Волоколамский", "Южный" и "Лефортовский" работают в черте города и обеспечивают одновременную зарядку до 20 автомобилей без очередей. Два последних объекта построены в партнёрстве с Мосэнерго и Мосэлектрозаряд.

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Технические параметры и сервис

На городских хабах "Измайловский" и "Волоколамский" установлены ультрабыстрые ЭЗС мощностью 240 кВт и быстрые — до 160 кВт. Каждый комплекс оборудован зонами ожидания, вендинговыми аппаратами и туалетами. Поиск станции, бронирование места и оплата доступны через мобильное приложение "Московский транспорт".

Заместитель мэра Москвы в правительстве по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов связал расширение сети с поручениями мэра Сергея Собянина: устанавливают зарядки на улично-дорожной сети по заявкам жителей и организаций, параллельно развивая формат комплексов. За менее чем два года открыто четыре хаба.

Эксперт по электромобильности Ленар Кашапов отмечает, что сочетание высокой мощности, отсутствия очередей и цифрового сервиса в едином городском приложении снимает основные барьеры для повседневного использования электромобиля в мегаполисе: неопределённость доступности и время ожидания.