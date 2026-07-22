Корейцы и немцы на самом дне: свежий рейтинг авто с реальным пробегом 400 000 км

Лишь 4,8% автомобилей способны преодолеть отметку в 400 000 километров, не разорив своего владельца на капитальном ремонте. К такому выводу пришли аналитики американского портала iSeeCars, изучив данные о пробеге более 174 миллионов машин. Назван список брендов-"бессмертных", у которых шанс доехать до полумиллиона километров в разы выше среднерыночного, и тех, чей ресурс заканчивается сразу после гарантийного срока.

Фото: commons.wikimedia.org by Charles from Port Chester, New York, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ GMC Acadia Denali (2024) (53625470048)

Кто выживает на дорогах дольше всех

Если смотреть на вещи проще, то лидерами по выносливости остаются японские производители. Статистика показывает, что почти каждая пятая машина марки Toyota легко преодолевает отметку в 400 тысяч километров. Эта цифра в четыре раза выше среднего результата по рынку. Для понимания масштаба: у большинства брендов до такого солидного возраста добирается лишь одна машина из двадцати. В глаза бросается и успех Lexus, который уверенно держит вторую строчку, обгоняя даже своих массовых собратьев.

"Надежность сегодня — это не просто толщина металла. Это отсутствие лишних усложнений в конструкции. Чем меньше мелких деталей в моторе, тем меньше вероятность, что работа всей системы превратится в бесконечный процесс поиска поломки", — объяснил инженер-автомеханик, эксперт по техническим дефектам и безопасности автомобилей Михаил Лазарев.

С этим стоит быть аккуратнее, когда речь заходит об американских представителях. В верхние строчки рейтинга пробились GMC и Chevrolet. Это может показаться странным, но тяжелые внедорожники и пикапы из США часто строят с огромным запасом прочности. Даже Tesla оказалась в компании крепких середнячков, что разрушает миф об одноразовости электрокаров. Видимо, отсутствие сложной трансмиссии и кучи датчиков в двигателе внутреннего сгорания идет на пользу общему ресурсу.

Тот самый секрет: почему одни едут, а другие стоят

Важный нюанс заключается в том, что долголетие автомобиля напрямую зависит от того, насколько часто его вариант эксплуатации совпадает с замыслом разработчиков. Машины, созданные для спокойных семейных поездок по шоссе, живут дольше "заряженных" городских хэтчбеков. Mazda и Honda остаются в лидерах не из-за магии, а благодаря консервативному подходу к производству ключевых узлов. Они не спешат внедрять сырые технологии, предпочитая проверенные временем решения.

"Когда машина проходит три сотни тысяч, каждый узел начинает напоминать старое уставшее дерево. Оно еще крепкое, но резкие порывы ветра или неаккуратное обращение могут привести к трещине. Ресурс — это запас тишины и спокойствия водителя", — отметил автоэксперт-оценщик ущерба после ДТП Александр Громов.

Марка автомобиля Шанс проехать 400 000 км Toyota 17,8% Honda 10,8% Mercedes-Benz 1,7% Chrysler 0,5%

Европейский лоск против суровой реальности

На деле же выходит, что премиальный статус марки никак не гарантирует бесконечную жизнь мотору. Немецкие и британские бренды, которыми так гордятся владельцы, в этом списке плетутся в хвосте. Mercedes-Benz и Audi показывают результат ниже 2%. Сложная электроника, турбины и высокая форсировка делают свое дело — такие машины начинают требовать серьезных вложений еще до второй сотни тысяч пробега. И если в Европе это считается нормой, то для тех, кто привык ездить долго, это досадная ошибка.

"Владельцы часто сами сокращают жизнь своим авто, забывая о простых правилах обслуживания. Это системное наказание за невнимательность. Редкая замена технических жидкостей или использование дешевых расходников убивает даже самый крепкий японский агрегат", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru эксперт по безопасности дорожного движения Андрей Киселёв.

Самые низкие шансы добраться до заветной отметки у корейских и итальянских марок. Kia и Hyundai, несмотря на всю свою популярность, редко перешагивают порог в 300 тысяч километров без серьезного ремонта. А такие имена, как Maserati или Jaguar, и вовсе крайне редко встречаются на дорогах с большими пробегами. Для них замена крупной железной детали на ранних этапах — обычная практика, а не исключение.

Ответы на популярные вопросы о ресурсе двигателей

Почему японские машины живут дольше?

Производители из Японии дольше сохраняют в производстве простые атмосферные двигатели и классические коробки передач, которые имеют высокий температурный запас и меньше изнашиваются.

Правда ли, что электромобили долговечнее?

Статистика Tesla показывает неплохие результаты за счет минимального количества трущихся деталей, однако ресурс их батарей в условиях сурового климата всё еще остается под вопросом.

Влияет ли стиль вождения на пробег в 400 тысяч?

Да, плавный разгон и отсутствие агрессивных торможений снижают нагрузку на металл и резину, что позволяет отсрочить усталостное разрушение материалов в двигателе и подвеске.

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