Тишина как в премиум-классе: простой водительский фокус против мерзкого скрипа дверей

Неприятный звук при открытии двери часто списывают на усталость металла или почтенный пробег. Вместо технического щелчка салон наполняет навязчивый скрип, который игнорировать не получается. На деле проблема скрыта в работе ограничителей, которые со временем превращаются в источник раздражения из-за скопившейся пыли и высохшей смазки. Вернуть дверям былую легкость хода можно без визита в сервис.

Фото: ru.freepik.com is licensed under Free More Info Открытая дверь автомобиля

Почему привычные средства не работают

Ограничитель двери — это механизм, основанный на трении. Внутри находятся фиксаторы, которые прижимаются к металлическому рычагу. С годами заводской состав вымывается, а на его место прилетает дорожная грязь. Большинство водителей совершают ошибку, заливая узел составом WD-40. Этот аэрозоль предназначен для очистки, а не для смазки — он быстро испаряется, оставляя металл беззащитным перед трением.

"Использование густых смазок вроде литола на открытых механизмах приводит к печальным последствиям. К липкой поверхности моментально прилипает песок, который работает как наждачная бумага, стачивая пластиковые элементы внутри узла", — объяснил в беседе с Pravda.Ru инженер-автомеханик, эксперт по техническим дефектам и безопасности автомобилей Михаил Лазарев.

Силиконовые спреи тоже приносят лишь временное облегчение. Они хороши для резиновых уплотнителей, но в парах трения металл-пластик исчезают после пары дождей. В таких условиях техническое решение проблемы кажется сложным, но выход лежит на полке в хозяйственном отделе.

Тот самый секрет бесшумных дверей

Важный нюанс заключается в поиске твердого, нелипкого вещества, которое создало бы разделительный слой. Этим критериям идеально соответствует обычное детское мыло. В отличие от химии на основе нефтепродуктов, оно не притягивает абразивные частицы и не вступает в реакцию с лакокрасочным покрытием. Твердая структура мыла заполняет микротрещины на поверхности рычага, превращая каждое скольжение в плавное движение.

Средство Последствия применения Машинное масло Стекает и пачкает одежду при посадке Солидол / Литол Набирает слой пыли, разрушая механизм Сухое мыло Создает сухую пленку, отталкивающую грязь

"Чаще всего скрип — это просто крик о помощи сухого пластика. Если на металле появились глубокие борозды, мыло поможет на время, но в будущем потребуется замена вкладышей", — подчеркнул автослесарь Денис Хромов.

Как правильно провести обработку

Перед нанесением ограничитель нужно очистить. Достаточно протереть металлическую планку сухой ветошью, удалив старый жирный налет. Далее берется кусок сухого мыла, которым натирается поверхность рычага с обеих сторон. Главное — не использовать воду, мыло должно быть твердым. После нескольких циклов открытия и закрытия звук пропадает полностью. Такие действия позволяют продлить жизнь узлу на долгое время.

"Иногда за скрип ограничителя принимают хруст изношенных дверных петель. Это опасное заблуждение, так как петля отвечает за геометрию кузова и безопасность при ударе", — отметил эксперт по безопасности дорожного движения Андрей Киселёв.

При появлении первых признаков шума стоит проверить и силовое крепление болтов. Иногда посторонний вариант шума вызван банально ослабшей гайкой, которая смещает ограничитель со своего посадочного места.

Ответы на популярные вопросы об ограничителях

Как часто нужно повторять процедуру с мылом?

Обычно защитного слоя хватает на полгода или год. Удобнее всего совмещать это с сезонной проверкой основных систем автомобиля, например, после окончания зимнего периода, когда влияние реагентов на кузов прекращается.

Можно ли использовать жидкое мыло?

Нет, жидкие составы содержат воду и глицерин, которые не создают нужной твердой пленки. Более того, лишняя влага внутри скрытых полостей двери может спровоцировать коррозию проводки или внутренних панелей.

Что делать, если мыло не помогло?

Если после обработки звук не исчез, значит, изношены внутренние пластиковые сухари. В этом случае требуется либо покупка ремкомплекта ограничителей, либо полная замена детали. Дальнейшее использование скрипящего механизма приведет к его заклиниванию.

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