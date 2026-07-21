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Слишком много для одного рынка: итоговый поток авто из Японии определил новых лидеров

Авто

За период с января 2022 года по июнь 2026 года в Россию ввезли 1,03 млн автомобилей с правым рулем. Основную долю рынка занимают подержанные легковые машины старше трех лет с двигателями мощностью до 160 л.с.

Toyota RAV4
Фото: www.toyota.com is licensed under public domain
Toyota RAV4

Структура импорта и доминирующие бренды

Из общего объема ввоза около 1 млн единиц пришлось на легковой транспорт, остальные 30 тыс. — на коммерческие автомобили. Средний возраст машин составляет 5–6 лет, а 98% всего потока за последние 4,5 года составили автомобили с мощностью двигателя до 160 л.с.

Лидером импорта стала компания Toyota, на которую пришлось 38% всех праворульных авто. В пятерку самых популярных марок вошли исключительно японские производители:

  • Toyota (38%);
  • Honda (28,3%);
  • Nissan (8,7%);
  • Suzuki (5%);
  • Subaru (4,8%).

Автоэксперт Игорь Моржаретто отмечает, что такая высокая концентрация японских марок обусловлена их традиционной надежностью и развитым рынком подержанных авто в Японии, что делает их привлекательными для российского покупателя при ограниченном бюджете.

Популярные модели и динамика цен

Наибольшим спросом пользовались компактные модели и семейные минивэны. В топ-10 вошли Honda Freed (74 394 шт.), Honda Fit (60 383 шт.), Toyota Corolla (55 543 шт.), Honda Stepwgn (44 525 шт.) и Honda Vezel (38 333 шт.). Также в список попали Nissan Note, Toyota Wish, Suzuki Jimny, Toyota Vitz и Toyota C-HR.

По данным классифайдов, средняя стоимость праворульного автомобиля сейчас варьируется от 1,5 до 2 млн рублей. За четыре года цена выросла примерно на 40%.

Экспертный комментарий: «Рост стоимости праворульного импорта на 40% отражает общую тенденцию удорожания автомобилей в России, а также влияние курсовых разниц и стоимости логистики из Японии», — отметил автоэксперт, аналитик автомобильного рынка Игорь Моржаретто.

Параллельно с подержанным рынком продолжается ввоз новых моделей. В частности, в Россию по параллельному импорту поступают новые компактвэны Honda Freed в двух исполнениях: городской версии Air и внедорожной Crosstar с защитным пластиковым обвесом.

Экспертная проверка:
Автор Егор Щукин
Егор Щукин — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
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Слишком много для одного рынка: итоговый поток авто из Японии определил новых лидеров
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