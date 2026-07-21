Российский рынок новых легковых автомобилей во втором полугодии 2026 года может показать рост относительно первой половины года, однако итоговый объем продаж зависит от стабилизации поставок топлива и динамики курса рубля.
По данным агентства "Автостат", продажи во второй половине года могут составить около 720 тыс. машин, что на 18% выше показателей первого полугодия. При этом среднемесячный объем реализации может зафиксироваться на уровне не ниже 115 тыс. единиц. Более оптимистичный прогноз дает компания Favorit Motors, оценивая потенциал продаж в 800 тыс. автомобилей.
Текущее состояние рынка характеризуется противоречивой динамикой. С одной стороны, Минпромторг зафиксировал рост продаж по итогам первого полугодия и увеличение доли отечественных марок. С другой стороны, в июле наблюдается краткосрочный спад: на неделе с 13 по 19 июля было продано 25,1 тыс. новых легковых авто, что на 3% меньше показателей предыдущей недели.
Основными сдерживающими факторами выступают дефицит топлива и медленное снижение ключевой ставки ЦБ. В то же время управляемое ослабление рубля может стимулировать спрос.
Автоэксперт Игорь Моржаретто поясняет, что сочетание высокой стоимости кредитов и перебоев с топливом создает неопределенность для покупателя: первый фактор ограничивает доступ к финансам, а второй влияет на общую эксплуатационную привлекательность транспорта в краткосрочной перспективе.
Генеральный директор ГК "АвтоСпецЦентр" Андрей Терлюкевич оценивает потенциал третьего квартала в 350-360 тыс. машин, а четвертого — в 380-400 тыс. единиц. При условии нормализации ситуации с топливом общий объем рынка по итогам года может достичь 1,35 млн автомобилей.
Несвоевременное извлечение луковиц из земли приводит к их распаду и потере лежкости, однако существуют природные индикаторы, указывающие на идеальный момент.