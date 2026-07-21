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Рубль начал предавать рынок: валютные колебания вынудили автосалоны сменить стратегию продаж

Авто

Российский рынок новых легковых автомобилей во втором полугодии 2026 года может показать рост относительно первой половины года, однако итоговый объем продаж зависит от стабилизации поставок топлива и динамики курса рубля.

Подписание договора купли-продажи автомобиля в автосалоне
Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Подписание договора купли-продажи автомобиля в автосалоне

По данным агентства "Автостат", продажи во второй половине года могут составить около 720 тыс. машин, что на 18% выше показателей первого полугодия. При этом среднемесячный объем реализации может зафиксироваться на уровне не ниже 115 тыс. единиц. Более оптимистичный прогноз дает компания Favorit Motors, оценивая потенциал продаж в 800 тыс. автомобилей.

Факторы влияния и риски

Текущее состояние рынка характеризуется противоречивой динамикой. С одной стороны, Минпромторг зафиксировал рост продаж по итогам первого полугодия и увеличение доли отечественных марок. С другой стороны, в июле наблюдается краткосрочный спад: на неделе с 13 по 19 июля было продано 25,1 тыс. новых легковых авто, что на 3% меньше показателей предыдущей недели.

Основными сдерживающими факторами выступают дефицит топлива и медленное снижение ключевой ставки ЦБ. В то же время управляемое ослабление рубля может стимулировать спрос.

Автоэксперт Игорь Моржаретто поясняет, что сочетание высокой стоимости кредитов и перебоев с топливом создает неопределенность для покупателя: первый фактор ограничивает доступ к финансам, а второй влияет на общую эксплуатационную привлекательность транспорта в краткосрочной перспективе.

Прогнозы по кварталам

Генеральный директор ГК "АвтоСпецЦентр" Андрей Терлюкевич оценивает потенциал третьего квартала в 350-360 тыс. машин, а четвертого — в 380-400 тыс. единиц. При условии нормализации ситуации с топливом общий объем рынка по итогам года может достичь 1,35 млн автомобилей.

Экспертная проверка: автоэксперт, аналитик автомобильного рынка Игорь Моржаретто
Автор Марина Скворцова
Марина Скворцова — журналист с опытом работы в региональных СМИ. Пишет о событиях в регионах, общественной жизни и деятельности органов власти.
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
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