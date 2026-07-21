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Не Tesla, но с технологиями Volkswagen: в Россию выходит один из самых громких автобрендов Китая

Авто

На российский рынок официально выходит компания XPeng — один из самых технологичных брендов Китая, который часто называют главным конкурентом Tesla. Бренд уже запустил русскоязычный сайт и готовится к старту продаж этой осенью. Ключевая особенность новинок заключается в их "немецкой родословной": концерн Volkswagen выкупил долю в XPeng и использует их платформы для своих электрокаров. Теперь эти технологии, включая сверхбыструю зарядку и продвинутые системы автопилота, будут официально доступны российским водителям при поддержке сервисов "Яндекс Электро".

XPENG P7
Фото: commons.wikimedia.org by Ogidya, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
XPENG P7

Технологии будущего: почему XPeng считают "китайской Теслой"

XPeng Motors — это не просто очередной автопроизводитель из КНР, а технологический гигант, основанный выходцами из IT-индустрии. В отличие от многих конкурентов, компания сосредоточилась на создании "умных" электромобилей с акцентом на программное обеспечение и автономное вождение. Интеграция с российским рынком проходит при участии "Яндекс Электро", что гарантирует владельцам привычную навигацию, телематику и доступ к разветвленной сети зарядных станций.

"Появление официального представительства такого высокотехнологичного бренда — это важный сигнал. Для конечного потребителя наличие гарантии и сервисной поддержки через крупные российские платформы снимает главные страхи перед покупкой электрического транспорта", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru эксперт по безопасности дорожного движения Андрей Киселёв.

Связь с Volkswagen: немецкое качество и китайский софт

Интерес к XPeng со стороны Volkswagen подтверждает высокий уровень разработок компании. Немецкий концерн инвестировал 700 миллионов долларов в китайский стартап, чтобы ликвидировать собственное отставание в сфере цифровых систем. Сегодня инженеры из Вольфсбурга и Гуанчжоу совместно работают над электронной архитектурой CEA. Фактически, покупая XPeng, российский водитель получает машину, чьи узлы прошли жесткую проверку специалистами VW, которые буквально разбирали электрокары до винтика перед заключением сделки.

"То, что Volkswagen использует платформу XPeng G9 для своих новых моделей, говорит о надежности архитектуры. Для нашего рынка это означает наличие проверенных технических решений, которые справятся с серьезными нагрузками", — разъяснил в беседе с Pravda.Ru инженер-автомеханик, эксперт по техническим дефектам и безопасности автомобилей Михаил Лазарев.

Модельный ряд для России: G6 и флагманский G9

Первыми в продажу поступят два кроссовера. Компактный G6 ориентирован на молодежную аудиторию и тех, кто присматривался к Tesla Model Y. У него футуристичный дизайн с выдвижным спойлером и мощная установка на 487 сил. Старшая модель G9 — это уже серьезный бизнес-класс с пневмоподвеской и отделкой кожей Nappa. Оба автомобиля оснащены 800-вольтовой системой, которая позволяет пополнить запас энергии с 10% до 80% всего за 12 минут, что критически важно при длительных поездках.

Важно отметить, что официальный выход бренда может скорректировать интерес к другим новинкам.

Перспективы: минивэны и гибриды с огромным запасом хода

В будущем линейка может расшириться за счет огромного минивэна X9 и лифтбэка P7+. Последний особенно интересен своей гибридной версией. Благодаря бензиновому генератору такая машина способна проехать до 1550 километров на одной заправке и зарядке. Это решает главную проблему электрокаров — страх остаться с севшим аккумулятором посреди трассы. Подобные технологии становятся стандартом, хотя на дорогах по-прежнему остается много классических российских внедорожников, прошедших модернизацию.

"Электронные системы в XPeng требуют квалифицированного обслуживания. Владельцам важно понимать, что при любых сбоях в бортовой сети или работе автопилота нужно обращаться к профильным специалистам, имеющим доступ к заводскому софту", — отметил в беседе с Pravda.Ru автоэлектрик Кирилл Семёнов.

Сравнение характеристик кроссоверов XPeng

Параметр XPeng G6 (Кросс-купе) XPeng G9 (Флагман)
Мощность, л. с. 487 575
Разгон до 100 км/ч, сек 4,1 4,2
Запас хода (WLTP), км 510 540
Привод Полный (2 мотора) Полный + пневмоподвеска

Ответы на популярные вопросы

1. Когда начнутся продажи и сколько будут стоить машины?
Официальный старт намечен на осень 2024 года. Точные цены объявят ближе к запуску, но ориентироваться стоит на премиальный сегмент, учитывая богатое оснащение и характеристики.

2. Есть ли у машин зимний пакет для России?
Да, для модели G6 уже заявлен расширенный зимний пакет, включающий подогрев всех кресел, руля и зоны покоя стеклоочистителей.

3. Будет ли работать навигация и приложения?
Благодаря партнерству с "Яндекс Электро" автомобили получат глубокую интеграцию отечественных сервисов, карт и поддержку через мобильное приложение.

4. Где заряжать такие электромобили?
Первым покупателям обещают бонус в 1000 кВт·ч на станциях "Яндекс Электро". Машины поддерживают сверхбыструю зарядку на мощных терминалах.

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Экспертная проверка: эксперт по безопасности дорожного движения Андрей Киселёв, инженер-автомеханик, эксперт по техническим дефектам и безопасности автомобилей Михаил Лазарев, автоэлектрик Кирилл Семёнов
Автор Кирилл Казаков
Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
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