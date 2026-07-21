Сердце внедорожника сменили: технический скачок Lada Niva Legend перекроил динамику движения

С 20 июля 2026 года стартовал серийный выпуск рестайлинговой Lada Niva Legend. Главным изменением стал переход на новый 8-клапанный двигатель объемом 1,8 литра мощностью 90 л. с., который заменил классический мотор 1,7 л. Поступление обновленных внедорожников в дилерскую сеть ожидается в августе 2026 года.

Фото: commons.wikimedia.org by DerSporti, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Lada Niva Legend

Вице-президент по продажам и маркетингу АВТОВАЗа Дмитрий Костромин сообщил "Российской газете", что стоимость автомобиля после модернизации изменится незначительно. Для справки: текущий ценовой диапазон Lada Niva Legend составляет от 1 099 000 до 1 258 000 рублей.

Технические изменения

Помимо замены силового агрегата, в конструкции внедорожника задействовали более 350 новых компонентов. Модернизация затронула кузов и шасси, что, по заявлению производителя, позволило улучшить управляемость, динамику, показатели экономичности и пассивную безопасность автомобиля.

Автоэксперт Игорь Моржаретто отмечает, что минимальное изменение цены при существенном обновлении технической части может быть связано со стремлением бренда сохранить конкурентоспособность модели в бюджетном сегменте внедорожников.

Экспертная проверка: автоэксперт, аналитик автомобильного рынка Игорь Моржаретто