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Двигатель просто сгорит на ходу: замена бензина на Евро-3 привела к фатальному износу масла

Авто

Переход части нефтеперерабатывающих заводов на выпуск бензина стандарта "Евро-3" вместо "Евро-5" несет прямые риски для ресурса двигателя. Главная проблема заключается в высоком содержании серы, которая при сгорании превращается в кислоты, ускоряя старение моторного масла и износ деталей.

Поршни двигателя
Фото: Designed by Freepik by jannoon028, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Поршни двигателя

Чтобы сохранить мотор в рабочем состоянии, владельцу необходимо сократить интервал замены масла в 1,5-2 раза и использовать смазочные материалы с высоким щелочным числом и усиленным пакетом присадок.

Влияние серы на двигатель и масло

Основное техническое различие между стандартами — концентрация серы. В топливе "Евро-5" она не превышает 10 мг/кг, тогда как в "Евро-3" допустима норма до 150 мг/кг для бензина и до 350 мг/кг для дизеля. Также в "Евро-3" выше доля ароматических углеводородов (до 42% против 35%).

При сгорании серы образуются оксиды, которые в сочетании с конденсатом превращаются в агрессивные кислоты. Эти вещества через картерные газы попадают в масло, запуская цепную реакцию деградации смазки:

  • Истощение щелочного резерва: Присадки-щелочи, нейтрализующие кислоты, расходуются стремительно. Масло может сохранять светлый цвет, но теряет защитные свойства.
  • Окисление и нагар: Вязкость масла растет, текучесть падает, внутри двигателя быстрее копятся лаковые и смолистые отложения.
  • Разрушение масляной пленки: Химическое старение делает пленку нестабильной, что ведет к повышенному износу вкладышей, распредвалов и турбокомпрессора.
  • Засорение фильтра: Продукты распада масла быстрее забивают фильтрующий элемент, что особенно критично в городском цикле с частыми холодными пусками и пробками.

Инженер по эксплуатации автомобилей Артем Николаев поясняет, что при использовании топлива с высоким содержанием серы масло окисляется в 1,5-2 раза быстрее, что делает стандартные регламенты замены неактуальными.

Группы риска и меры защиты

Наиболее уязвимы современные двигатели с турбонаддувом, непосредственным впрыском и сложными системами очистки (катализаторы, сажевые фильтры, EGR, AdBlue). Моторы выпуска до 2010-2015 годов менее чувствительны, так как проектировались под более мягкие стандарты.

Для защиты силового агрегата рекомендуется:

  • Пересмотреть интервалы ТО: Если в инструкции указано 15 000 км, реальный срок замены при использовании топлива "Евро-3" составит 7 000-8 000 км. В тяжелых городских условиях интервал стоит сократить до 5 000 км.
  • Применять профилактику: Регулярное использование моющих присадок в топливную систему поможет избежать загрязнения форсунок и впрыска.

Экспертный комментарий: "Повышенное содержание серы напрямую атакует химический состав масла, поэтому ориентироваться на пробег в инструкции в данной ситуации опасно — защита двигателя заканчивается гораздо раньше", — отметил инженер по эксплуатации автомобилей Артем Николаев.

Экспертная проверка: инженер по эксплуатации автомобилей, специалист по трансмиссиям и комплектующим Артем Николаев
Автор Егор Щукин
Егор Щукин — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
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