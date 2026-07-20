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Завод Haval в Туле приостановил производство с 20 июля 2026 года для модернизации

Авто

Тульский завод Haval с 20 июля 2026 года приостановил работу в рамках планового корпоративного отпуска. Пауза в производстве используется для технического обновления мощностей предприятия.

Haval
Фото: commons.wikimedia.org by Bindydad12, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Haval

По данным источников в "Грейт Волл Мотор Рус", в период простоя на заводе установят дополнительное автоматизированное оборудование. Модернизация затронет два ключевых участка: в штамповочном цехе проведут наладку новых штампов, а линия сварки пройдет полную техническую переработку. Параллельно с этим запланировано регламентное обслуживание всего производственного парка.

Автоэксперт Игорь Моржаретто отмечает, что подобные технологические окна позволяют производителю обновить оборудование без остановки конвейера в разгар сезона, что в итоге должно снизить риск внеплановых сбоев в будущем.

Экспертная проверка:
Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
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