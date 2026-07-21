Старая форма, новое нутро: АвтоВАЗ запустил Ниву с крупнейшим обновлением за полвека

АвтоВАЗ запустил массовое производство глубоко модернизированной LADA Niva Legend. Внедорожник получил 90-сильный силовой агрегат объемом 1.8 литра и более 350 новых компонентов. Проект приурочили к юбилею концерна, обновив конструкцию шасси, кузова и трансмиссии при сохранении классического облика.

Фото: Own work by Christo, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Lada Niva

Тяга и новый мотор

Основным изменением стал переход на двигатель, который ранее ставился на модель Niva Travel. Этот агрегат мощностью 90 лошадиных сил обеспечивает улучшенную динамику разгона за счет конструктивных особенностей. Крутящий момент вырос на 24 Нм, причем львиная доля тяги доступна уже на низких оборотах. Теперь машина не просто катится, а уверенно вытягивает себя из грязи, напоминая тяговитый трактор, а не задыхающуюся газонокосилку.

"Переход на мотор 1.8 литра — это не косметическая правка, а попытка вытащить старую платформу на уровень современных дорожных скоростей", — отметил в беседе с Pravda.Ru инженер-автомеханик Михаил Лазарев.

Для охлаждения более мощного агрегата инженеры полностью пересмотрели систему теплообмена. На капоте появилась дополнительная накладка воздухозаборника, а под ним — обновленный радиатор. Эти меры должны избавить владельцев от вечной проблемы перегрева в пробках или при тяжелой нагрузке. Современная техническая начинка внедорожника потребовала также внедрения нового электронного блока управления.

Борьба с коррозией и безопасность

Инженеры Тольятти наконец-то решили защитить "железо" от агрессивной среды. В производстве начали использовать оцинкованную сталь для самых уязвимых зон: капота, крыши, облицовки радиатора и задней двери. Больше никаких рыжих пятен после первой же зимы — теперь металл сопротивляется пескострую и реагентам гораздо активнее.

Параметр Показатель обновления Мощность двигателя 90 л.с. Объем двигателя 1.8 л. Количество новых деталей Более 350 штук Размерность дисков 16 дюймов

Безопасность перестала быть ругательным словом. В конструкцию рулевого управления интегрировали фронтальную подушку безопасности. Это повлекло за собой переработку силовой структуры кузова, чтобы датчики и пиропатроны работали корректно. Обновленная оцинковка Lada Niva и усиленный каркас делают автомобиль чуть менее похожим на железную коробку из семидесятых.

"Внедрение подушки безопасности потребовало серьезных краш-тестов и изменения жесткости передней панели кузова", — объяснил специально для Pravda.Ru эксперт по безопасности дорожного движения Андрей Киселёв.

Эволюция трансмиссии

Прощай, бесконечная вибрация рычагов. Раздаточная коробка лишилась своего лишнего отростка — управление теперь осуществляется одним рычагом через кулису. Сама «раздатка» получила третью точку опоры, что резко снизило уровень гула в салоне. Это превращает внедорожник из вибростенда в некое подобие комфортного автомобиля. Масштабная модернизация затронула даже тормозную систему: спереди появились вентилируемые диски, которые не «плывут» после пары резких остановок.

Замок зажигания и двери теперь открываются единым ключом, что избавляет водителя от необходимости носить с собой связку как у тюремного надзирателя. Центральный замок и салонный фильтр вошли в базовое оснащение. Продуманная характеристика Lada Niva Legend теперь включает и новый привод КПП, который стал ближе к водителю, исключая необходимость тянуться за передачами к пассажирскому сиденью.

"Однорычажное управление раздаткой — это то, что владельцы просили десятилетиями. Это существенно повышает эргономику", — подчеркнул эксперт Pravda.Ru специалист по техническим дефектам Михаил Лазарев.

Ответы на популярные вопросы

Разве дизайн машины не изменился?

Нет, внешний облик остался классическим. Все изменения скрыты внутри: это новый мотор, усиленный кузов и модернизированная подвеска.

Стала ли машина тише?

Да, благодаря третьей опоре раздаточной коробки и новым опорам двигателя уровень шумов и вибраций в салоне значительно снизился.

Какие детали кузова теперь не ржавеют?

Оцинковку получили капот, крыша, рамка радиатора и панели задней двери — те зоны, которые чаще всего страдают от коррозии.

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