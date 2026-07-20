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АвтоВАЗ меняет сердце Lada: новые моторы впервые получили важное преимущество

Авто

АвтоВАЗ анонсировал глубокую модернизацию бензиновых двигателей для своих флагманских линеек. Осенью 2026 года кроссовер Azimut, а также седаны Vesta и Iskra получат обновленные агрегаты объемом 1,6 и 1,8 литра, оснащенные системами изменения фаз газораспределения.

Lada Azimut
Фото: Lada is licensed under public domain
Lada Azimut

Прибавка мощности и новые показатели тяги

Заводские инженеры пересмотрели отдачу базовых и топовых исполнений. Младший агрегат 1,6 литра теперь развивает 120 л. с. вместо прежних 106. Крутящий момент подрос до 154 Нм. Эти изменения делают новые двигатели Lada конкурентоспособными на фоне бюджетных иномарок.

"Прирост в 14 лошадиных сил для атмосферного мотора такого объема — результат серьезной работы с впуском. Это позволит тяжелому седану Vesta чувствовать себя увереннее при обгонах на трассе", — объяснил в беседе с Pravda.Ru инженер-автомеханик Михаил Лазарев.

Наибольший интерес вызывает 1,8-литровый мотор. Его мощность довели до 135 л. с., а момент до 175 Нм. Первым новинку примерит кроссовер Лада Азимут в сентябре 2026 года. Позже двигатель станет доступен для других моделей, что должно исправить имидж медленных отечественных машин.

Технические решения и фазовращатели

Главным внедрением стал фазовращатель на впускном валу для 1,6-литрового двигателя. Ранее АвтоВАЗ не использовал эту технологию на моторах такого литража. Старшая версия 1,8 литра получила двухстороннюю регулировку фаз — и на впуске, и на выпуске. Это позволяет реализовать более гибкие транспортные маршруты в городском цикле, экономя топливо в пробках.

Конструкторы обновили блок цилиндров и коленчатый вал. Облегченная шатунно-поршневая группа снизила внутренние потери на трение. Это не просто косметический ремонт старого железа, а заявка на современные стандарты экологичности и отзывчивости педали газа. При этом для сохранения низкой цены на новые модели Lada в базе останутся старые 8-клапанные агрегаты.

Характеристика Мотор 1.6 л Мотор 1.8 л
Мощность (л. с.) 120 135
Крутящий момент (Нм) 154 175
Фазовращатели Впуск Впуск и Выпуск

Защита от обрыва ремня ГРМ

Принципиально важный момент для российских условий — безвтыковая конструкция поршней. В них предусмотрены глубокие проточки. Если ремень ГРМ порвется, клапаны не встретятся с поршнем, что избавляет владельца от дорогостоящего капитального ремонта. Эта опция критична, так как риски на дорогах и качество запчастей часто вынуждают водителей платить за оценку ущерба после непредвиденных поломок.

"Безвтыковость — это огромный плюс для вторичного рынка. Покупатель не будет бояться, что на пробеге 60 тысяч километров двигатель превратится в груду металла из-за копеечной детали", — отметил специально для Pravda.Ru автослесарь Денис Хромов.

Влияние на рыночные позиции бренда

Обновленная агрегатная база позволит АвтоВАЗу увереннее чувствовать себя в борьбе с китайскими атмосферными моторами. Наличие мощного двигателя делает характеристики Лада Азимут более сбалансированными. Однако техническое усложнение может сказаться на стоимости обслуживания в долгосрочной перспективе, особенно в части электрики и управления клапанами.

"Усложнение системы впрыска и впуска требует качественного масла и топлива. Владельцам придется внимательнее следить за состоянием бортовой системы, чтобы фазовращатели работали корректно", — подчеркнул эксперт Pravda.Ru автоэлектрик Кирилл Семенов.

Ответы на популярные вопросы о новых моторах

Когда машины с новыми двигателями поступят в продажу?

Первые кроссоверы Azimut с обновленным 1,8-литровым мотором ожидаются в автосалонах в сентябре 2026 года. Vesta и Iskra получат свои версии к концу осени того же года.

Насколько вырастет расход топлива?

Благодаря наличию фазовращателей на впуске и выпуске, инженеры ожидают сохранения текущих показателей расхода при одновременном росте мощности и тяги на низах.

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Экспертная проверка: инженер-автомеханик Михаил Лазарев, автослесарь Денис Хромов, автоэлектрик Кирилл Семенов
Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
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