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Легенде исполнилось 60 лет: Путин оценил вклад АВТОВАЗа в развитие промышленности России

Авто

Президент РФ Владимир Путин поздравил коллектив и ветеранов АО "АВТОВАЗ" с 60-летием создания предприятия. Глава государства отметил роль завода в развитии промышленного и экономического потенциала России.

Владимир Путин на заводе «АвтоВАЗ»
Фото: kremlin.ru by Пресс-служба Кремля, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Владимир Путин на заводе «АвтоВАЗ»

В поздравлении подчеркивается, что за шестидесятилетний период работы завода инженеры и рабочие реализовали сложные конструкторские проекты и запустили в серию перспективные модели легковых автомобилей.

Владимир Путин также указал на работу нынешнего состава предприятия по повышению качества и конкурентоспособности выпускаемых машин, отметив преемственность профессиональных традиций.

Экспертная проверка:
Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — корреспондент и выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
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