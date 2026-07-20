Легенде исполнилось 60 лет: Путин оценил вклад АВТОВАЗа в развитие промышленности России

Президент РФ Владимир Путин поздравил коллектив и ветеранов АО "АВТОВАЗ" с 60-летием создания предприятия. Глава государства отметил роль завода в развитии промышленного и экономического потенциала России.

Фото: kremlin.ru by Пресс-служба Кремля, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Владимир Путин на заводе «АвтоВАЗ»

В поздравлении подчеркивается, что за шестидесятилетний период работы завода инженеры и рабочие реализовали сложные конструкторские проекты и запустили в серию перспективные модели легковых автомобилей.

Владимир Путин также указал на работу нынешнего состава предприятия по повышению качества и конкурентоспособности выпускаемых машин, отметив преемственность профессиональных традиций.