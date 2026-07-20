Деньги просто улетают в трубу: финансовый разрыв в ОСАГО предрешил рост цен на полисы

Российский рынок ОСАГО столкнулся с критическим ростом убыточности: по итогам первой половины 2026 года средний уровень выплат с учетом расходов на ведение дел (РВД) достиг 96,9%. Это означает, что страховые компании тратят на покрытие убытков почти все собранные премии, что ставит под угрозу стабильность системы страхования.

Фото: freepik.com by jcomp, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Страховой агент в процессе рассмотрения претензии по ДТП

Региональный перекос и дефицит средств

Ситуация в среднем по стране маскирует глубокий кризис в отдельных субъектах. В более чем половине регионов России уровень выплат уже превысил 100%, то есть страховые компании тратят на возмещение ущерба больше, чем получают от клиентов в виде страховых взносов.

Наиболее проблемные зоны зафиксированы в следующих регионах:

Республика Ингушетия — 265,2%;

Приморский край — 180,6%;

Карачаево-Черкесская Республика — 166,6%.

Также высокий уровень выплат отмечен в Республиках Марий Эл, Дагестан, Саха и Чеченской Республике, а также в Хабаровском, Забайкальском и Камчатском краях.

Автомобильный юрист Олег Зорин поясняет, что когда выплаты превышают сборы, страховщики оказываются в ситуации финансового разрыва. В таких условиях компаниям приходится либо искать способы снижения издержек, либо пересматривать стоимость полисов для конечного потребителя.

Причины убыточности и последствия для водителей

Президент Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев связывает рост убытков с комплексом факторов. Среди них — низкая дисциплина на дорогах, износ инфраструктуры, высокая аварийность такси, а также деятельность недобросовестных автоюристов и страховое мошенничество.

Для владельцев автомобилей этот механизм может привести к двум последствиям:

Росту стоимости страховых полисов;

Сокращению физического присутствия страховых компаний в регионах (закрытие офисов и увольнение персонала).