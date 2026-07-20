Деньги просто улетают в трубу: финансовый разрыв в ОСАГО предрешил рост цен на полисы

Российский рынок ОСАГО столкнулся с критическим ростом убыточности: по итогам первой половины 2026 года средний уровень выплат с учетом расходов на ведение дел (РВД) достиг 96,9%. Это означает, что страховые компании тратят на покрытие убытков почти все собранные премии, что ставит под угрозу стабильность системы страхования.
Ситуация в среднем по стране маскирует глубокий кризис в отдельных субъектах. В более чем половине регионов России уровень выплат уже превысил 100%, то есть страховые компании тратят на возмещение ущерба больше, чем получают от клиентов в виде страховых взносов.
Наиболее проблемные зоны зафиксированы в следующих регионах:
Также высокий уровень выплат отмечен в Республиках Марий Эл, Дагестан, Саха и Чеченской Республике, а также в Хабаровском, Забайкальском и Камчатском краях.
Автомобильный юрист Олег Зорин поясняет, что когда выплаты превышают сборы, страховщики оказываются в ситуации финансового разрыва. В таких условиях компаниям приходится либо искать способы снижения издержек, либо пересматривать стоимость полисов для конечного потребителя.
Президент Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев связывает рост убытков с комплексом факторов. Среди них — низкая дисциплина на дорогах, износ инфраструктуры, высокая аварийность такси, а также деятельность недобросовестных автоюристов и страховое мошенничество.
Для владельцев автомобилей этот механизм может привести к двум последствиям:
В российских дилерских центрах зафиксирована нехватка популярных моделей отечественной сборки, что привело к формированию длительных листов ожидания.