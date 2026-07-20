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Деньги просто улетают в трубу: финансовый разрыв в ОСАГО предрешил рост цен на полисы

Авто

Российский рынок ОСАГО столкнулся с критическим ростом убыточности: по итогам первой половины 2026 года средний уровень выплат с учетом расходов на ведение дел (РВД) достиг 96,9%. Это означает, что страховые компании тратят на покрытие убытков почти все собранные премии, что ставит под угрозу стабильность системы страхования.

Страховой агент в процессе рассмотрения претензии по ДТП
Фото: freepik.com by jcomp, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Страховой агент в процессе рассмотрения претензии по ДТП

Региональный перекос и дефицит средств

Ситуация в среднем по стране маскирует глубокий кризис в отдельных субъектах. В более чем половине регионов России уровень выплат уже превысил 100%, то есть страховые компании тратят на возмещение ущерба больше, чем получают от клиентов в виде страховых взносов.

Наиболее проблемные зоны зафиксированы в следующих регионах:

  • Республика Ингушетия — 265,2%;
  • Приморский край — 180,6%;
  • Карачаево-Черкесская Республика — 166,6%.

Также высокий уровень выплат отмечен в Республиках Марий Эл, Дагестан, Саха и Чеченской Республике, а также в Хабаровском, Забайкальском и Камчатском краях.

Автомобильный юрист Олег Зорин поясняет, что когда выплаты превышают сборы, страховщики оказываются в ситуации финансового разрыва. В таких условиях компаниям приходится либо искать способы снижения издержек, либо пересматривать стоимость полисов для конечного потребителя.

Причины убыточности и последствия для водителей

Президент Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев связывает рост убытков с комплексом факторов. Среди них — низкая дисциплина на дорогах, износ инфраструктуры, высокая аварийность такси, а также деятельность недобросовестных автоюристов и страховое мошенничество.

Для владельцев автомобилей этот механизм может привести к двум последствиям:

  • Росту стоимости страховых полисов;
  • Сокращению физического присутствия страховых компаний в регионах (закрытие офисов и увольнение персонала).
Экспертная проверка:
Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — корреспондент и выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
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