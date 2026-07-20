Рынок автомобилей перегружен товарами: Китай обрушил на Россию рекордные объемы экспорта

Китай обновил рекорд по поставкам легковых автомобилей в Россию: за первую половину 2026 года стоимость экспорта достигла 6,24 млрд долларов. Согласно данным Главного таможенного управления КНР, этот показатель в 2,3 раза превысил результаты аналогичного периода 2025 года и стал самым высоким за всю историю торговых отношений.

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Динамика легкового и грузового сегментов

Пик поставок пришелся на первый квартал и май, при этом июнь закрылся с результатом в 1,24 млрд долларов. Несмотря на небольшое снижение темпов по сравнению с маем (на 6,3%), июнь стал вторым по объему месяцем с начала года.

В сегменте грузовой техники ситуация иная. Хотя за шесть месяцев поставки выросли на 58,8% до 456,2 млн долларов, рынок все еще далек от пиков 2023–2024 годов, когда объемы достигали 1,7 млрд и 1,3 млрд долларов соответственно. При этом июнь 2026 года стал лучшим месяцем для грузовиков с показателем 110,7 млн долларов.

Параллельно растет спрос на автокомпоненты. Экспорт запчастей из КНР в РФ за полгода увеличился на 14%, составив почти 1,2 млрд долларов. В июне объем поставок деталей достиг 243,5 млн долларов — максимума за последние 15 месяцев.

Автоэксперт Игорь Моржаретто отмечает, что резкий рост поставок в Россию связан с внутренним кризисом в КНР: спрос на автомобили внутри Китая падает девятый месяц подряд. Это создает избыток продукции, который производители стремятся реализовать на внешних рынках.