Не бензином единым: продажи электромобилей и гибридов в России резко пошли вверх

Продажи электромобилей и гибридов в России выросли на 83% относительно средних недельных показателей первой половины 2026 года. Основной объем спроса сосредоточен на гибридных моделях Toyota и популярных электрокарах из США, Японии и Южной Кореи.

Фото: commons.wikimedia.org by Токумейгакариноаосима, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ ZAA-ZE1 Nissan Leaf G, вид спереди

Лидеры рынка и структура спроса

По данным "Автостата", первой тройкой самых востребованных моделей стали Toyota Camry Hybrid (17,3% рынка), Nissan Leaf (10,2%) и Toyota Corolla Hybrid (8,7%). В топ-10 также вошли Hyundai Kona Electric (6,5%) и Tesla Model 3 (5,8%). Полный список наиболее продаваемых моделей:

Toyota Camry Hybrid — 17,3%

Nissan Leaf — 10,2%

Toyota Corolla Hybrid — 8,7%

Hyundai Kona Electric — 6,5%

Tesla Model 3 — 5,8%

Honda Insight — 4,3%

Kia Niro PHEV — 3,9%

Mitsubishi Outlander PHEV — 3,2%

Toyota Prius — 2,8%

Renault Zoe — 2,1%

Автоэксперт Игорь Моржаретто поясняет, что резкий скачок продаж может быть вызван как расширением сети зарядных станций, так и действием государственных программ поддержки. Однако для понимания устойчивости тренда необходимо анализировать долгосрочную динамику, а не краткосрочные недельные всплески.

Факторы роста и ограничения

Увеличение доли электрического и гибридного транспорта связано с развитием инфраструктуры и экономическими стимулами при покупке. Доминирование Toyota в сегменте гибридов объясняется ставкой потребителей на проверенные схемы работы силовых установок.

"Рост продаж электромобилей напрямую зависит от плотности сети ЭЗС и доступности сервисного обслуживания. Без расширения инфраструктуры за пределами крупных городов массовый переход на электротягу останется ограниченным", — отметил эксперт по электромобильности и зарядной инфраструктуре Ленар Кашапов.