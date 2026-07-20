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Не бензином единым: продажи электромобилей и гибридов в России резко пошли вверх

Авто

Продажи электромобилей и гибридов в России выросли на 83% относительно средних недельных показателей первой половины 2026 года. Основной объем спроса сосредоточен на гибридных моделях Toyota и популярных электрокарах из США, Японии и Южной Кореи.

ZAA-ZE1 Nissan Leaf G, вид спереди
Фото: commons.wikimedia.org by Токумейгакариноаосима, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
ZAA-ZE1 Nissan Leaf G, вид спереди

Лидеры рынка и структура спроса

По данным "Автостата", первой тройкой самых востребованных моделей стали Toyota Camry Hybrid (17,3% рынка), Nissan Leaf (10,2%) и Toyota Corolla Hybrid (8,7%). В топ-10 также вошли Hyundai Kona Electric (6,5%) и Tesla Model 3 (5,8%). Полный список наиболее продаваемых моделей:

  • Toyota Camry Hybrid — 17,3%
  • Nissan Leaf — 10,2%
  • Toyota Corolla Hybrid — 8,7%
  • Hyundai Kona Electric — 6,5%
  • Tesla Model 3 — 5,8%
  • Honda Insight — 4,3%
  • Kia Niro PHEV — 3,9%
  • Mitsubishi Outlander PHEV — 3,2%
  • Toyota Prius — 2,8%
  • Renault Zoe — 2,1%

Автоэксперт Игорь Моржаретто поясняет, что резкий скачок продаж может быть вызван как расширением сети зарядных станций, так и действием государственных программ поддержки. Однако для понимания устойчивости тренда необходимо анализировать долгосрочную динамику, а не краткосрочные недельные всплески.

Факторы роста и ограничения

Увеличение доли электрического и гибридного транспорта связано с развитием инфраструктуры и экономическими стимулами при покупке. Доминирование Toyota в сегменте гибридов объясняется ставкой потребителей на проверенные схемы работы силовых установок.

"Рост продаж электромобилей напрямую зависит от плотности сети ЭЗС и доступности сервисного обслуживания. Без расширения инфраструктуры за пределами крупных городов массовый переход на электротягу останется ограниченным", — отметил эксперт по электромобильности и зарядной инфраструктуре Ленар Кашапов.

Экспертная проверка:
Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — корреспондент и выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
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