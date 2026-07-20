Не бензином единым: продажи электромобилей и гибридов в России резко пошли вверх

Продажи электромобилей и гибридов в России выросли на 83% относительно средних недельных показателей первой половины 2026 года. Основной объем спроса сосредоточен на гибридных моделях Toyota и популярных электрокарах из США, Японии и Южной Кореи.
По данным "Автостата", первой тройкой самых востребованных моделей стали Toyota Camry Hybrid (17,3% рынка), Nissan Leaf (10,2%) и Toyota Corolla Hybrid (8,7%). В топ-10 также вошли Hyundai Kona Electric (6,5%) и Tesla Model 3 (5,8%). Полный список наиболее продаваемых моделей:
Автоэксперт Игорь Моржаретто поясняет, что резкий скачок продаж может быть вызван как расширением сети зарядных станций, так и действием государственных программ поддержки. Однако для понимания устойчивости тренда необходимо анализировать долгосрочную динамику, а не краткосрочные недельные всплески.
Увеличение доли электрического и гибридного транспорта связано с развитием инфраструктуры и экономическими стимулами при покупке. Доминирование Toyota в сегменте гибридов объясняется ставкой потребителей на проверенные схемы работы силовых установок.
"Рост продаж электромобилей напрямую зависит от плотности сети ЭЗС и доступности сервисного обслуживания. Без расширения инфраструктуры за пределами крупных городов массовый переход на электротягу останется ограниченным", — отметил эксперт по электромобильности и зарядной инфраструктуре Ленар Кашапов.
В российских дилерских центрах зафиксирована нехватка популярных моделей отечественной сборки, что привело к формированию длительных листов ожидания.