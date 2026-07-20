Один обязательный платеж хотят убрать: в России предложили приостановить утильсбор на автомобили

Партия ЛДПР предложила полностью отменить взимание утилизационного сбора с автомобилей до 1 января 2030 года. Согласно законопроекту, такая мера должна снизить стоимость машин и стабилизировать ситуацию на российском авторынке.

Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Свалка автомобилей и бумаг

Механизм действия инициативы заключается в приостановке одного из основных платежей, которые закладываются в стоимость автомобиля при его выпуске или ввозе в страну. Авторы документа утверждают, что именно рост обязательных сборов стал одной из причин резкого подорожания транспорта.

В пояснительной записке к законопроекту указано, что на итоговую цену повлиял комплекс факторов: изменение логистики, рост затрат на производство и колебания курса рубля. В этой ситуации отмена утильсбора рассматривается как способ притормозить рост цен и повысить доступность автомобилей для покупателей.

Автоэксперт Игорь Моржаретто отмечает, что утилизационный сбор существенно влияет на конечную стоимость автомобиля, так как дилеры и импортеры переносят этот расход на покупателя. Однако эффективность данной меры будет зависеть от того, насколько другие составляющие себестоимости — логистика и закупки — останутся стабильными.

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий охарактеризовал действующий порядок взимания сбора как способ изъятия средств у населения. На текущий момент документ является законопроектом и требует рассмотрения в Государственной Думе для принятия окончательного решения.