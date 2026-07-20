Жара садится за руль первой: водитель может потерять концентрацию раньше, чем почувствует недомогание

Перегрев организма в летний период снижает концентрацию внимания и скорость реакции водителя, что повышает риск ДТП. Основной удар приходится на сердечно-сосудистую систему: перераспределение кровотока приводит к скачкам давления и сбоям сердечного ритма.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Мужчина открывает дверь машины

Риски для здоровья и подготовка к поездке

Особую осторожность следует проявлять водителям с гипертонией, ишемией, аритмией или сердечной недостаточностью. Врач-терапевт и пульмонолог медцентра «СМ-Клиника» Гиляна Каткаева рекомендует перед дальними поездками проконсультироваться с врачом для корректировки доз лекарств, так как некоторые препараты могут ускорить обезвоживание организма.

Дополнительным фактором риска становится нарушение питьевого режима. Сочетание жары и длительного статического положения за рулем способствует развитию варикозного расширения вен, что проявляется болями и тяжестью в ногах.

Правила использования кондиционера

Неправильная настройка климат-контроля может привести к заболеваниям дыхательных путей и опорно-двигательного аппарата. Специалисты указывают на следующие ограничения:

Разница температур между салоном и улицей не должна превышать 7–8 градусов.

Потоки холодного воздуха следует направлять в ноги или на лобовое стекло.

Направление обдува непосредственно на тело или лицо чревато развитием миозита (воспаления мышц) или невралгии. Сильное переохлаждение под кондиционером может спровоцировать пневмонию, отит, синусит, а также обострить хронический бронхит и астму.

Также в жару возрастает риск обострения гастрита. Причиной становятся ледяные напитки и легкие перекусы на голодный желудок во время движения.