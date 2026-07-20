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Старая школа против времени: модернизация Niva Legend предопределила новый срок жизни модели

Авто

АВТОВАЗ запустил серийный выпуск модернизированного внедорожника LADA Niva Legend. Событие приурочили к 60-летию завода.

Lada Niva Legend
Фото: commons.wikimedia.org by DerSporti, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Lada Niva Legend

На текущем этапе автомобиль поступил на конвейер. Информация о доступных комплектациях и итоговой стоимости модели будет раскрыта производителем к моменту начала продаж.

Обновление Legend важно для сохранения рыночных позиций базового внедорожника, так как модернизация напрямую влияет на конкурентоспособность модели в сегменте утилитарного транспорта.

"Выпуск обновленной версии Legend позволяет заводу продлить жизненный цикл платформы без радикального изменения конструкции, что минимизирует затраты на переналадку производства", — отметил автоэксперт, аналитик автомобильного рынка Игорь Моржаретто.

Экспертная проверка: автоэксперт, аналитик автомобильного рынка Игорь Моржаретто
Автор Марина Скворцова
Марина Скворцова — журналист с опытом работы в региональных СМИ. Пишет о событиях в регионах, общественной жизни и деятельности органов власти.
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
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