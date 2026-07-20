Старая школа против времени: модернизация Niva Legend предопределила новый срок жизни модели

АВТОВАЗ запустил серийный выпуск модернизированного внедорожника LADA Niva Legend. Событие приурочили к 60-летию завода.
На текущем этапе автомобиль поступил на конвейер. Информация о доступных комплектациях и итоговой стоимости модели будет раскрыта производителем к моменту начала продаж.
Обновление Legend важно для сохранения рыночных позиций базового внедорожника, так как модернизация напрямую влияет на конкурентоспособность модели в сегменте утилитарного транспорта.
"Выпуск обновленной версии Legend позволяет заводу продлить жизненный цикл платформы без радикального изменения конструкции, что минимизирует затраты на переналадку производства", — отметил автоэксперт, аналитик автомобильного рынка Игорь Моржаретто.
Удары по крупным распределительным центрам в центральных регионах спровоцировали критический дефицит площадей и вынудили компанию искать огромные суммы средств.