Старая школа против времени: модернизация Niva Legend предопределила новый срок жизни модели

АВТОВАЗ запустил серийный выпуск модернизированного внедорожника LADA Niva Legend. Событие приурочили к 60-летию завода.

Фото: commons.wikimedia.org by DerSporti, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Lada Niva Legend

На текущем этапе автомобиль поступил на конвейер. Информация о доступных комплектациях и итоговой стоимости модели будет раскрыта производителем к моменту начала продаж.

Обновление Legend важно для сохранения рыночных позиций базового внедорожника, так как модернизация напрямую влияет на конкурентоспособность модели в сегменте утилитарного транспорта.

"Выпуск обновленной версии Legend позволяет заводу продлить жизненный цикл платформы без радикального изменения конструкции, что минимизирует затраты на переналадку производства", — отметил автоэксперт, аналитик автомобильного рынка Игорь Моржаретто.

Экспертная проверка: автоэксперт, аналитик автомобильного рынка автоэксперт, аналитик автомобильного рынка Игорь Моржаретто