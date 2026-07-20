Рынок автомобилей в шоке: японский лидер 2026 года обвалил цены на кроссоверы в России

Японский кроссовер Honda CR-V сборки 2026 года, которого нет в официальном прайсе Honda Motor RUS, уже продаётся в России через параллельный импорт из Китая. На середину июля в открытом доступе находилось более сотни таких автомобилей, стартовые цены — от 3,5 млн рублей. По данным портала iSeeCars, новая генерация CR-V признана лучшей в классе на 2026 год: первая строчка из 35 моделей по совокупности надёжности, остаточной стоимости и краш-тестов.
Почти все доступные экземпляры — полноприводные. Базовые комплектации Style и Advanced включают кожаный салон, 12,3-дюймовый мультимедиа-экран, виртуальную приборную панель, мультифункциональный руль, камеру обзора 360°, бесключевой доступ и систему ассистентов Honda Sensing 360+.
Цена сильно зависит от региона доставки:
За 3,5 млн рублей CR-V дешевле прямых конкурентов с полным приводом: Geely Atlas (от 3 904 990 руб.), Haval H7 (от 3 999 000 руб.), GAC GS4 (от 3 699 000 руб.). При этом японский кроссовер предлагает более богатое базовое оснащение и бренд, традиционно высоко оцениваемый на вторичном рынке.
Под капотом большинства машин — 1,5-литровый турбомотор на 193 л. с. Встречаются и гибридные версии e: HEV с 2,0-литровым атмосферным двигателем и электромотором (совокупная мощность 184-204 л. с.).
Автоэксперт Игорь Моржаретто отмечает, что появление китайской сборки CR-V по цене ниже китайских конкурентов меняет расчёты покупателя в сегменте C-SUV: плата за бренд и остаточную стоимость перестаёт быть обязательной надбавкой, если готов принять риски параллельного импорта.
Автомобили привозятся для внутреннего рынка КНР. Как пояснял "За рулём", такие машины могут отличаться от экспортных версий настройками электроники, составом материалов салона, отсутствием российской сертификации и поддержки серверов коннектед-сервисов. Официальная гарантия производителя в России на них не распространяется, сервис и запчасти — на условиях независимых сервисов и перекупщиков.
Параллельно с CR-V в России начали предлагать микровэн Honda N-VAN — за ~800 тыс. рублей, что ниже базовых версий LADA Granta. Это подтверждает расширение каналов поставок японской марки через третьи страны.
Удары по крупным распределительным центрам в центральных регионах спровоцировали критический дефицит площадей и вынудили компанию искать огромные суммы средств.