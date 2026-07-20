Завод Haval в Туле перешел на одну модель: такая оптимизация создаст дефицит в салонах

На заводе Haval в Тульской области начался корпоративный отпуск, который продлится до 2 августа: сборка автомобилей полностью остановлена, а в ближайшие дни вводится сокращённая рабочая неделя. Ранее компания подтвердила, что в России будет локализована только модель Haval H6, а остальные модели будут поставляться из Китая. Параллельно в июле стало известно о сокращении штата завода до примерно 300 сотрудников.

Фото: commons.wikimedia.org by Bindydad12, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Haval

Смена стратегии локализации

Ранее Haval планировала собирать в Туле несколько моделей, включая Jolion и F7. Отказ от мультимодельного производства в пользу единственного кроссовера H6 означает упрощение логистики и сокращение зафиксированных издержек, но делает ассортимент дилеров зависимым от импортных поставок. Остальные популярные модели — Jolion, F7, H9 — будут поступать в виде полностью собранных автомобилей (CBU) из Китая, что накладывает на них полную пошлину и утилизационный сбор.

Динамика продаж и планы на 2024 год

По итогам 2023 года Haval продала в России около 13 тысяч автомобилей, что на 25% ниже показателя 2022 года. На текущий год компания заявляет цель роста продаж на 20% — до примерно 15,6 тысячи единиц. Достижение этой цели в условиях сокращения локализации и зависимости от параллельного импорта или официальных поставок CBU потребует стабильной логистики и конкурентного ценообразования на импортных моделях.

Автоэксперт Игорь Моржаретто отмечает, что переход на мономодельную сборку H6 позволяет загрузить производственные мощности одним объёмным продуктом, снижая издержки на переналадку линий и логистику комплектующих для нескольких платформ. Однако это перекладывает риски дефицита и ценовой волатильности на импортные модели, чья доступность зависит от валютного курса, таможенных пошлин и емкости транспортных коридоров.

Для покупателя это означает, что Haval H6 останется основным "локальным" продуктом с потенциально более предсказуемым наличием и сервисной поддержкой локализации, тогда как остальные модели бренда будут зависеть от условий ввоза. Дилерская сеть должна перестроить складские запасы и сервисную подготовку под изменяющуюся структуру модельного ряда.