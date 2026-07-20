Деньги перестали течь рекой: рынок новых авто в России зафиксировал неожиданный разворот

Российский рынок новых легковых автомобилей зафиксировал небольшое снижение активности: за минувшую неделю продано 25,1 тысячи машин, что на 3% меньше показателей предыдущей недели. Несмотря на краткосрочный спад, продажи остаются на 3% выше уровня аналогичного периода прошлого года.

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Динамика по сегментам

Отрицательная тенденция затронула и коммерческий транспорт. Продажи легкого коммерческого транспорта (LCV) сократились на 6,8% по сравнению с предыдущей неделей, составив 1247 единиц. В годовом выражении этот сегмент демонстрирует существенное падение — минус 17,3%.

Рынок грузовиков также показал снижение на 6,5% относительно прошлой недели (944 единицы), хотя результат на 2,7% превышает показатели 29-й недели прошлого года.

Автоэксперт Игорь Моржаретто отмечает, что текущие колебания в пределах нескольких процентов часто носят технический характер и могут быть связаны с графиками поставок или заполнением складов дилеров, а не с резким изменением потребительского спроса.

Прогноз на июль и год

Если текущие темпы продаж сохранятся, итоговый результат июля может оказаться чуть ниже июньского показателя, когда было реализовано 116,3 тысячи новых легковых машин. При этом общая тенденция характеризуется как стабильно средняя, без резких скачков или провалов.

Прогноз по объему рынка на весь год остается неизменным: ожидается реализация от 1,3 до 1,35 млн автомобилей.