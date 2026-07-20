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Самый обсуждаемый японский внедорожник наконец добрался до России: его главный секрет скрыт под капотом

Авто

Российские дилерские центры начали продажи нового поколения внедорожников Nissan Patrol 2026 модельного года. Главной особенностью поставляемых машин стала японская сборка, что традиционно считается залогом высокого качества агрегатов и кузова. Стоимость новинки в Москве стартует от 14,7 миллиона рублей, однако в регионах цены достигают почти 20 миллионов. Автомобиль радикально изменился технически: на смену классическому атмосферному V8 пришел более технологичный и мощный турбомотор V6, работающий в паре с новой трансмиссией.

Nissan Patrol
Фото: commons.wikimedia.org by Ethan Llamas, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Nissan Patrol

География цен и варианты комплектаций

На текущий момент на рынке представлены автомобили в топовом оснащении Le Platinum City. В Москве за такой внедорожник в черном исполнении просят 14 690 000 рублей. Список опций впечатляет: здесь установлена адаптивная пневматическая подвеска, системы вентиляции и подогрева всех кресел, трехзонный климат-контроль и проекционный дисплей. Для удобства водителя предусмотрен полный комплекс электронных помощников и панорамное остекление крыши.

"Такой ценник обусловлен не только сложностью логистики, но и тем, что перед нами фактически премиальный продукт в максимальном исполнении. Покупатель платит за японскую сборку и отсутствие компромиссов в оснащении, хотя на фоне того, как японские кроссоверы в России начали дешеветь в других сегментах, Patrol остается штучным предложением для состоятельной аудитории", — объяснила в беседе с Pravda.Ru специалист по таможенному оформлению и импортным операциям Елена Смирнова.

Интересно, что в Хабаровске аналогичный автомобиль в сером цвете оценивается значительно дороже — в 19 990 000 рублей. Такая разница в пять миллионов рублей между западным и восточным регионами подчеркивает индивидуальный подход дилеров к ценообразованию на дефицитный товар.

Техническая начинка: прощание с V8

Новый Nissan Patrol окончательно перешел на турбонаддув. Под капотом теперь скрывается 3,5-литровый двигатель V6 с индексом VR35DDTT. Несмотря на уменьшение количества цилиндров, отдача выросла до 425 лошадиных сил. В паре с двигателем трудится девятиступенчатый классический "автомат", сменивший старую семиступенчатую коробку. Привод, как и положено флагману, исключительно полный.

"Переход на турбированные моторы V6 — это общемировой тренд, направленный на экологичность и снижение веса передней части авто. Однако потенциальному владельцу стоит помнить, что такие агрегаты более требовательны к качеству масла и топлива, чем старые 'миллионники' V8. Ресурс у них достаточный, но обслуживание требует квалифицированного подхода", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru инженер-автомеханик Михаил Лазарев.

Логистика и гарантии: откуда везут внедорожники

Российским покупателям доступно три основных пути приобретения. Первый — покупка из наличия в крупных дилерских центрах. Второй — индивидуальный заказ из Японии. Третий вариант предлагают сибирские компании: поставка через Грузию. Срок ожидания при заказе через кавказский канал составляет около 10 дней, а экономия по сравнению с московскими ценами — порядка 200 тысяч рублей. При этом в стоимость уже включены все необходимые платежи, включая утилизационный сбор.

"При покупке через альтернативные каналы, такие как Грузия, крайне важно проверять юридическую чистоту документов и полноту уплаты таможенных пошлин. Любая ошибка в оформлении может привести к аннулированию ЭПТС в будущем, поэтому экономия в паре сотен тысяч рублей должна быть оправдана прозрачностью сделки", — отметил в беседе с Pravda.Ru юрист по ДТП и возмещению ущерба Олег Зорин.

Параметр Характеристика
Двигатель 3.5 V6 турбо (425 л. с.)
Трансмиссия 9-ступенчатый АКПП
Минимальная цена 14 690 000 руб.
Страна производства Япония

Ответы на популярные вопросы

1. Есть ли у этих машин официальная гарантия в России?
Нет, прямая заводская гарантия Nissan в РФ не действует. Гарантийные обязательства обычно берет на себя дилер, продающий автомобиль, или предлагается страховой продукт, заменяющий гарантию.

2. Чем японская сборка отличается от других?
Машины для внутреннего рынка Японии отличаются строгим контролем качества и специфическими настройками подвески, однако стоит учитывать, что в некоторых версиях интерфейс мультимедиа может потребовать русификации.

3. Входит ли утильсбор в указанную дилерами стоимость?
Крупные холдинги обычно указывают цену "под ключ" с учетом таможни и утильсбора, но при заказе через посредников этот момент нужно уточнять отдельно, так как его сумма для юрлиц значительно выросла.

4. Можно ли купить этот автомобиль в кредит?
Да, большинство дилеров предоставляют услуги кредитования через партнерские банки, однако процентные ставки на автомобили, ввезенные по параллельному импорту, могут отличаться от программ на официальные марки.

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Экспертная проверка: специалист по таможенному оформлению и импортным операциям Елена Смирнова, инженер-автомеханик Михаил Лазарев, юрист по ДТП и возмещению ущерба Олег Зорин
Автор Кирилл Казаков
Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
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