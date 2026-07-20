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Знак на стекле ничего не доказывает: что на самом деле дает право занять спецместо на парковке

Авто

Штраф в размере пяти тысяч рублей и принудительная эвакуация транспортного средства остаются главными инструментами борьбы с водителями, которые незаконно занимают парковочные площадки для людей с инвалидностью, заявил лидер общественного движения автомобилистов "Свобода выбора" Вячеслав Лысаков. В комментарии для Pravda.Ru эксперт подчеркнул, что проблема часто преувеличивается.

Разметка дорожной разметки
Фото: Pravda.Ru by Ирина Сереброва is licensed under Все права защищены
Разметка дорожной разметки

Ранее в профильных сообществах сообщалось, что российские парковки якобы массово заполонили автомобили лжеинвалидов. Из-за действий недобросовестных водителей граждане с ограниченными возможностями здоровья лишаются возможности разместить свои машины на специально выделенных для них зонах. Идентификация нарушителей затруднена из-за отсутствия визуальных отличий между автомобилями нарушителей и льготников.

По словам Лысакова, визуально отличить нарушителя от реального льготника практически невозможно, так как рядовые граждане не имеют доступа к закрытым ведомственным базам. Проверку могут осуществлять только сотрудники ГИБДД, сверяя данные автомобиля с единым государственным реестром, где фиксируются все разрешения на бесплатную парковку. Однако на практике тотальный контроль отсутствует. Даже если машина мешает проезду, процедура перемещения транспорта на специализированную стоянку сегодня жестко регламентирована законом.

"За рулем может быть кто угодно. Мы не фотографируем персонально человека, который находится за рулем, поэтому ответственность всегда несет собственник транспортного средства. Соответственно, он получит штраф", — пояснил Лысаков.

Специалист отметил, что главной преградой для наведения порядка является кадровый голод в правоохранительных органах. В регионах нагрузка на одного сотрудника настолько велика, что физически проверять каждую парковку невозможно.

Лысаков также обратил внимание на то, что общественность зачастую делает поспешные выводы, видя дорогие иномарки на спецместах, хотя те могут принадлежать инвалидам на законных основаниях. При этом законодательство четко разделяет визуальные атрибуты и юридическое право: часто обычный наклеенный на стекло опознавательный знак сам по себе не является достаточным подтверждением льготы без записи в реестре.

"Можно в ГАИ узнать, обратиться, сколько было автомобилей эвакуировано с парковок для инвалидов, статистика такая есть. Может быть выявляют одну десятую часть, а может быть, одну сотую часть нарушителей. Вопрос остается открытым", — добавил эксперт.

По мнению собеседника Pravda.Ru, ситуацию мог бы изменить усиленный контроль со стороны муниципальных властей и департаментов транспорта, обладающих огромным штатом и административным ресурсом.

В Москве контроль за соблюдением правил стоянки осуществляется постоянно, а систематическое игнорирование долговых обязательств перед городом может привести к аресту имущества. Пока же защита прав водителей-инвалидов во многом зависит от сознательности общества и оперативности реакции полиции на конкретные вызовы граждан. В то же время законодатели рассматривают инициативы, направленные на снижение финансовой нагрузки на автовладельцев при задержании их имущества в спорных ситуациях.

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Автор Ирина Малова
Ирина Малова — журналист, корреспондент-интервьюер Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
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