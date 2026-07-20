Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Пищеварение замерло на месте: отсутствие привычного ритуала вынудило врачей бить тревогу
Сахар и мёд в одной ириске: почему от этой домашней сладости невозможно оторваться
Кинематографические портреты казачества: почему режиссеры делают ставку на этот типаж
Обида жены или правда: как Загитова прокомментировала свой роман с женатым мужчиной
Хрупкие артерии под ударом: привычная добавка к обеду неожиданно замедлила опасное окисление
Знак на стекле ничего не доказывает: что на самом деле дает право занять спецместо на парковке
Родители больше не нужны: новая модель поведения тридцатилетних лишила города детского смеха
Nissan отменяет легенды: 11 моделей исчезнут, а владельцев X-Trail ждёт сюрприз
Весы становятся тревожной кнопкой: жара может выдать опасные изменения в работе сердца раньше симптомов

В салоне буквально тесно: решение инженеров лишило этот кроссовер семейного статуса

Авто

Гибридный кроссовер Wey 07 сочетает высокую мощность в 517 л. с. и низкий расход топлива (около 8-10 л/100 км), однако имеет ограниченную практичность салона из-за отсутствия полноценного трехместного дивана второго ряда. Модель позиционируется как премиальный семейный автомобиль с ценой 6,6 млн рублей, но по компоновке ближе к представительским лимузинам.

WEY 07
Фото: Own work by JustAnotherCarDesigner, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
WEY 07

Техническое оснащение и динамика

Силовая установка Wey 07 включает полуторалитровый турбомотор мощностью 150 л. с., который соединен с колесами напрямую. Это позволяет поддерживать высокую скорость на трассе без разряда батареи. Общая мощность системы в 517 л. с. обеспечивает разгон до 100 км/ч менее чем за 5 секунд.

Запас хода в дальних поездках поддерживается бензобаком объемом 79 литров. При спокойной езде расход топлива составляет 8 л/100 км как в городском цикле, так и на трассе, при активном стиле вождения показатель растет до 10 л/100 км.

Подвеска автомобиля имеет классическую схему: спереди установлен McPherson, а вместо пневмоподвески используются пружины. Это делает конструкцию более надежной, но уступает по комфорту двухрычажным схемам с пневмобаллонами, которые применяют конкуренты из брендов Lixiang и Voyah.

Автомобильный инженер Александр Морозов отмечает, что использование пружинной подвески в тяжелом кроссовере упрощает обслуживание, однако может влиять на плавность хода по сравнению с пневматическими системами.

Эргономика и функциональность

Интерьер выполнен из натуральной кожи и дорогих материалов. Особенностью модели является интеграция с сервисами "Яндекс" и заводская телематика, позволяющая дистанционно управлять климатом и контролировать заряд батареи через смартфон.

Основным ограничением является компоновка салона. Wey 07 предлагается исключительно в 6-местном исполнении с двумя раздельными креслами второго ряда. Это исключает возможность перевозки семи человек и ограничивает трансформацию салона: кресла второго ряда статичны, что затрудняет перевозку крупногабаритных грузов. При этом сами кресла оснащены электроприводом, массажем, вентиляцией и откидными оттоманками.

Дополнительным преимуществом гибридной архитектуры является возможность использовать батарею как источник питания для мощных электроприборов (например, чайника) во время стоянок на природе без использования шумных генераторов.

Экспертный комментарий: "Размещение тяжелой тяговой батареи под полом существенно снижает центр тяжести автомобиля. Это уменьшает крены в поворотах и делает управление тяжелым кроссовером более стабильным", — отметил автомобильный инженер Александр Морозов.

Экспертная проверка:
Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — корреспондент и выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
Сейчас читают
Река Лена больше не преграда: перемещение четырехтысячного объекта создало точку опоры моста
Экономика и бизнес
Река Лена больше не преграда: перемещение четырехтысячного объекта создало точку опоры моста
Мусорный остров начал исчезать: в океане появились существа, которые поедают пластик
Наука и техника
Мусорный остров начал исчезать: в океане появились существа, которые поедают пластик
Тихий океан раскрыл свою самую темную тайну: под водой нашли следы катастрофы, изменившей Землю
Экология
Тихий океан раскрыл свою самую темную тайну: под водой нашли следы катастрофы, изменившей Землю
Популярное
После этой атаки Wildberries уже не будет прежним: всплыли первые оценки ущерба

Удары по крупным распределительным центрам в центральных регионах спровоцировали критический дефицит площадей и вынудили компанию искать огромные суммы средств.

После этой атаки Wildberries уже не будет прежним: всплыли первые оценки ущерба
Кабачок не терпит муку: другая панировка удержала все соки и вывела корочку в золото
Кабачок не терпит муку: другая панировка удержала все соки и вывела корочку в золото
Автосалоны не успевают привозить машины: российские электрокары стали дефицитом и собрали очереди
Дешевле Geely и Changan: в Россию поехали "китайские" японцы
Догнали и сделали лучше: Белоусову рассказали о внедрении систем СВОД и Витрины данных Любовь Степушова
Выглядят как из элитного магазина: 4 идеи использования веток в декоре участка
Огненный хаос в жилых кварталах: ночной налет на Курск обернулся тяжелыми последствиями для города
Российский газ исчез — немецкий механизм остановился: Мерц раскрыл болезненную сторону кризиса ФРГ
Российский газ исчез — немецкий механизм остановился: Мерц раскрыл болезненную сторону кризиса ФРГ
Последние материалы
Пищеварение замерло на месте: отсутствие привычного ритуала вынудило врачей бить тревогу
Сахар и мёд в одной ириске: почему от этой домашней сладости невозможно оторваться
Кинематографические портреты казачества: почему режиссеры делают ставку на этот типаж
Обида жены или правда: как Загитова прокомментировала свой роман с женатым мужчиной
Хрупкие артерии под ударом: привычная добавка к обеду неожиданно замедлила опасное окисление
Знак на стекле ничего не доказывает: что на самом деле дает право занять спецместо на парковке
Родители больше не нужны: новая модель поведения тридцатилетних лишила города детского смеха
Nissan отменяет легенды: 11 моделей исчезнут, а владельцев X-Trail ждёт сюрприз
Весы становятся тревожной кнопкой: жара может выдать опасные изменения в работе сердца раньше симптомов
Любимый сад под угрозой: июльская аномалия за считанные дни превращает розарии в сухие кладбища
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.