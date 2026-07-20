В салоне буквально тесно: решение инженеров лишило этот кроссовер семейного статуса

Гибридный кроссовер Wey 07 сочетает высокую мощность в 517 л. с. и низкий расход топлива (около 8-10 л/100 км), однако имеет ограниченную практичность салона из-за отсутствия полноценного трехместного дивана второго ряда. Модель позиционируется как премиальный семейный автомобиль с ценой 6,6 млн рублей, но по компоновке ближе к представительским лимузинам.

Фото: Own work by JustAnotherCarDesigner, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ WEY 07

Техническое оснащение и динамика

Силовая установка Wey 07 включает полуторалитровый турбомотор мощностью 150 л. с., который соединен с колесами напрямую. Это позволяет поддерживать высокую скорость на трассе без разряда батареи. Общая мощность системы в 517 л. с. обеспечивает разгон до 100 км/ч менее чем за 5 секунд.

Запас хода в дальних поездках поддерживается бензобаком объемом 79 литров. При спокойной езде расход топлива составляет 8 л/100 км как в городском цикле, так и на трассе, при активном стиле вождения показатель растет до 10 л/100 км.

Подвеска автомобиля имеет классическую схему: спереди установлен McPherson, а вместо пневмоподвески используются пружины. Это делает конструкцию более надежной, но уступает по комфорту двухрычажным схемам с пневмобаллонами, которые применяют конкуренты из брендов Lixiang и Voyah.

Автомобильный инженер Александр Морозов отмечает, что использование пружинной подвески в тяжелом кроссовере упрощает обслуживание, однако может влиять на плавность хода по сравнению с пневматическими системами.

Эргономика и функциональность

Интерьер выполнен из натуральной кожи и дорогих материалов. Особенностью модели является интеграция с сервисами "Яндекс" и заводская телематика, позволяющая дистанционно управлять климатом и контролировать заряд батареи через смартфон.

Основным ограничением является компоновка салона. Wey 07 предлагается исключительно в 6-местном исполнении с двумя раздельными креслами второго ряда. Это исключает возможность перевозки семи человек и ограничивает трансформацию салона: кресла второго ряда статичны, что затрудняет перевозку крупногабаритных грузов. При этом сами кресла оснащены электроприводом, массажем, вентиляцией и откидными оттоманками.

Дополнительным преимуществом гибридной архитектуры является возможность использовать батарею как источник питания для мощных электроприборов (например, чайника) во время стоянок на природе без использования шумных генераторов.

Экспертный комментарий: "Размещение тяжелой тяговой батареи под полом существенно снижает центр тяжести автомобиля. Это уменьшает крены в поворотах и делает управление тяжелым кроссовером более стабильным", — отметил автомобильный инженер Александр Морозов.