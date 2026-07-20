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Китайцы перешли все границы: новый кроссовер BYD переписал правила автономности на трассе

Авто

Китайская компания BYD представила кроссовер Tang 8 с заявленным запасом хода до 800 км. Модель получила один электродвигатель мощностью 408 л. с., который позволяет развивать скорость до 250 км/ч.

BYD Tang EV 2025 (8)
Фото: commons.wikimedia.org by Captainmorlypogi1959, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
BYD Tang EV 2025 (8)

Технические характеристики и габариты

Автомобиль относится к крупному классу: длина составляет 5045 мм, ширина — 1980 мм, высота — 1760 мм при колесной базе 2950 мм. Согласно данным из регистрационных документов, кроссовер будет предлагаться в пяти- и семиместных вариантах компоновки салона.

За автономность отвечает аккумуляторная батарея Blade. Однако BYD не раскрыла конкретную емкость аккумулятора и результаты его испытаний.

Оснащение и позиционирование

Внешний вид Tang 8 соответствует стилистике линейки Dynasty и имеет сходство с флагманским Da Tang. В оснащение включены лидар, пневматическая подвеска с двухкамерными амортизаторами и интеллектуальная система управления кузовом. Наличие лидара указывает на интеграцию системы автономного вождения God's Eye.

Точное место новинки в модельном ряду остается неопределенным: автомобиль может занять позицию ниже Da Tang или полностью заменить кроссовер Tang L. Официальных подтверждений по этому вопросу от производителя нет.

Автомобильный инженер Александр Морозов поясняет, что установка пневмоподвески в сочетании с большими габаритами кузова необходима для контроля кренов и обеспечения комфорта пассажиров, особенно в семиместном исполнении.

Экспертная проверка:
Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — корреспондент и выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
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