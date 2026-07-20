Дефицит сыграл против ожиданий: японские кроссоверы в России начали дешеветь несмотря на высокий спрос

Спрос на японские кроссоверы, ввозимые в Россию по схеме параллельного импорта, в начале 2024 года превысил объемы предложения. Основной интерес покупателей сосредоточен на моделях Toyota и Mazda, что привело к пересмотру ценовой политики поставщиков.

Фото: commons.wikimedia.org by TTTNIS, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Mazda CX-5

Ценовая динамика и комплектации

Несмотря на дефицит определенных позиций, стоимость популярных японских кроссоверов в 2024 году снизилась. Причиной этого стал рост конкуренции между серыми импортерами и увеличение общего объема поставок машин из Японии.

Наибольшим спросом пользуются автомобили с автоматической трансмиссией и расширенным набором опций. В частности, покупатели отдают предпочтение версиям с камерами заднего вида, системами помощи при парковке, а также модификациям с повышенной мощностью двигателей и усиленной подвеской.

Автоэксперт Игорь Моржаретто поясняет, что снижение цен при растущем спросе часто указывает на расширение каналов поставок: когда в страну заходит большее количество однотипных лотов, дилеры вынуждены конкурировать за покупателя, даже если предложение не полностью покрывает спрос.

Обновления модельного ряда

На российском рынке стали доступны обновленные версии популярных моделей, включая модернизированную Mazda CX-5. Изменения коснулись внешнего дизайна и технических характеристик, что повысило интерес к этим автомобилям по сравнению с предыдущими ревизиями.

"При выборе параллельного импорта важно учитывать, что обновленные версии могут иметь разные спецификации для разных рынков, что напрямую влияет на их стоимость и последующую ликвидность", — отметил автоэксперт, аналитик автомобильного рынка Игорь Моржаретто.