Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Кинематографические портреты казачества: почему режиссеры делают ставку на этот типаж
Обида жены или правда: как Загитова прокомментировала свой роман с женатым мужчиной
Хрупкие артерии под ударом: привычная добавка к обеду неожиданно замедлила опасное окисление
Знак на стекле ничего не доказывает: что на самом деле дает право занять спецместо на парковке
Родители больше не нужны: новая модель поведения тридцатилетних лишила города детского смеха
Nissan отменяет легенды: 11 моделей исчезнут, а владельцев X-Trail ждёт сюрприз
Весы становятся тревожной кнопкой: жара может выдать опасные изменения в работе сердца раньше симптомов
Чёрная дыра больше не скрывает свои секреты: телескоп Webb снял её "питательную систему"
Доверилась близкому человеку, а получила удар в спину: Любовь Аксёнова нарушила молчание спустя годы

Дефицит сыграл против ожиданий: японские кроссоверы в России начали дешеветь несмотря на высокий спрос

Авто

Спрос на японские кроссоверы, ввозимые в Россию по схеме параллельного импорта, в начале 2024 года превысил объемы предложения. Основной интерес покупателей сосредоточен на моделях Toyota и Mazda, что привело к пересмотру ценовой политики поставщиков.

Mazda CX-5
Фото: commons.wikimedia.org by TTTNIS, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Mazda CX-5

Ценовая динамика и комплектации

Несмотря на дефицит определенных позиций, стоимость популярных японских кроссоверов в 2024 году снизилась. Причиной этого стал рост конкуренции между серыми импортерами и увеличение общего объема поставок машин из Японии.

Наибольшим спросом пользуются автомобили с автоматической трансмиссией и расширенным набором опций. В частности, покупатели отдают предпочтение версиям с камерами заднего вида, системами помощи при парковке, а также модификациям с повышенной мощностью двигателей и усиленной подвеской.

Автоэксперт Игорь Моржаретто поясняет, что снижение цен при растущем спросе часто указывает на расширение каналов поставок: когда в страну заходит большее количество однотипных лотов, дилеры вынуждены конкурировать за покупателя, даже если предложение не полностью покрывает спрос.

Обновления модельного ряда

На российском рынке стали доступны обновленные версии популярных моделей, включая модернизированную Mazda CX-5. Изменения коснулись внешнего дизайна и технических характеристик, что повысило интерес к этим автомобилям по сравнению с предыдущими ревизиями.

"При выборе параллельного импорта важно учитывать, что обновленные версии могут иметь разные спецификации для разных рынков, что напрямую влияет на их стоимость и последующую ликвидность", — отметил автоэксперт, аналитик автомобильного рынка Игорь Моржаретто.

Экспертная проверка:
Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — корреспондент и выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
Сейчас читают
Российский газ исчез — немецкий механизм остановился: Мерц раскрыл болезненную сторону кризиса ФРГ
Экономика и бизнес
Российский газ исчез — немецкий механизм остановился: Мерц раскрыл болезненную сторону кризиса ФРГ
Wildberries пережил тревожный сбой: крупнейший склад Коледино снова заработал после остановки
Экономика и бизнес
Wildberries пережил тревожный сбой: крупнейший склад Коледино снова заработал после остановки
Ростовская область: в Каменске-Шахтинском, Морозовске, Волгодонске и Таганроге отключат ТВ и радио
Ростовская область
Ростовская область: в Каменске-Шахтинском, Морозовске, Волгодонске и Таганроге отключат ТВ и радио
Популярное
После этой атаки Wildberries уже не будет прежним: всплыли первые оценки ущерба

Удары по крупным распределительным центрам в центральных регионах спровоцировали критический дефицит площадей и вынудили компанию искать огромные суммы средств.

После этой атаки Wildberries уже не будет прежним: всплыли первые оценки ущерба
Кабачок не терпит муку: другая панировка удержала все соки и вывела корочку в золото
Кабачок не терпит муку: другая панировка удержала все соки и вывела корочку в золото
Автосалоны не успевают привозить машины: российские электрокары стали дефицитом и собрали очереди
Дешевле Geely и Changan: в Россию поехали "китайские" японцы
Догнали и сделали лучше: Белоусову рассказали о внедрении систем СВОД и Витрины данных Любовь Степушова
Выглядят как из элитного магазина: 4 идеи использования веток в декоре участка
Огненный хаос в жилых кварталах: ночной налет на Курск обернулся тяжелыми последствиями для города
Российский газ исчез — немецкий механизм остановился: Мерц раскрыл болезненную сторону кризиса ФРГ
Российский газ исчез — немецкий механизм остановился: Мерц раскрыл болезненную сторону кризиса ФРГ
Последние материалы
Малина разваривается в кашу? Баночная версия с лимоном сохранит плотность без сахара
Умная машина с пустым карманом: ИИ не смог забрать главный секрет человеческого опыта
Рынок внезапно сменил гнев на милость: новые требования НКЦ перекроили условия по облигации
Смертельно опасное сближение над бездной: японский зонд пролетел в метрах от гибели
Небо над Приморьем стало угрожающим: стихия заставит жителей экстренно искать укрытие
Опасная находка в Адлере: санитарный надзор блокировал работу частного дошкольного учреждения
Яркие ролики скрывают ловушку: эксперты объяснили невозможность быстрого обогащения в сети
Портал в ад открыт: Алёна Водонаева бросила вызов всем мамам с капризными детьми
Забытые посёлки дождались своего часа: в Республике Алтай перекроили важную транспортную артерию
Две тысячи лет без единого насоса: расчеты инженеров Рима предопределили финал затянувшегося застоя
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.