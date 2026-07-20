Газовое оборудование поставит кошелек на счетчик: расходы начинаются задолго до первой экономии

Установка газобаллонного оборудования на современные легковые автомобили теряет экономический смысл из-за высокой стоимости компонентов, юридических сложностей и технических рисков, сообщил Pravda.Ru автоэксперт, специалист по контраварийному вождению Егор Васильев. По его словам, подорожание любых энергоносителей неизбежно, а специфика монтажа ГБО делает эту процедуру нецелесообразной для большинства частных владельцев.

Фото: Cars for sale by elgi Halldórsson from Reykjavík, Iceland, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Автомобили

Ранее сообщалось, что в России зафиксирован резкий рост цен на газ на заправочных станциях, спровоцированный дефицитом топлива. Повышенный интерес со стороны розничных покупателей привел к ажиотажному спросу и на оптовом рынке, что дополнительно подстегнуло инфляцию в этом сегменте.

Васильев отметил, что перевод машины на газ сопряжен с серьезными конструктивными изменениями, которые крадут полезное пространство и требуют легализации. Основной удар приходится на багажное отделение, где размещается массивный баллон. При этом затраты на само оборудование могут достигать нескольких сотен тысяч рублей, что ставит под вопрос сроки окупаемости. Нередко попытка сэкономить на заправке может привести к необратимому разрушению агрегатов при некорректной эксплуатации.

"Изменения в автомобиле необходимо регистрировать в органах технического надзора, в ГАИ вносить изменения в конструкцию транспортного средства. Это довольно проблематично с точки зрения самой процедуры. Плюс ко всему время и деньги. Само оборудование стоит довольно хороших денег, до нескольких сотен тысяч рублей в зависимости от комплектации и сложности", — рассказал Васильев.

Особую сложность представляет интеграция систем питания в современные силовые агрегаты, работающие по сложным циклам Миллера или Аткинсона. Эксперт подчеркивает, что вмешательство в конструкцию нового авто почти гарантированно лишает владельца заводской гарантии. Часто смена типа топлива вынуждает водителей полностью менять привычную тактику управления транспортным средством.

"В случае с пропаном, метаном ситуация намного проще. Тем не менее, утечка газа может привести к взрыву, к самовозгоранию автомобиля. Случаи такие встречаются не реже, чем в случае самовозгорания электричек. По большому счету эта головная боль может быть реализована, например, в сегменте легких коммерческих транспортных средств, где машины эксплуатируются практически круглосуточно", — пояснил специалист.

Для коммерческого транспорта переход на газ остается оправданным за счет постоянных пробегов и возможности безболезненно разместить резервуары, говорит эксперт. Однако для частного сектора попытка уйти от бензина может обернуться серьезными техническими преградами. В ряде случаев скрытые нюансы перечеркивают всю возможную экономию, превращая владение машиной в череду ремонтов. Кроме того, на текущий момент перевод авто на газ требует длительного ожидания запчастей и прохождения бюрократических процедур.

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