Рестайлинг Lada Niva Legend получил новый 8-клапанный двигатель объемом 1,8 л (индекс ВАЗ 11184), который увеличил максимальную мощность с 58,5 до 66,0 кВт и крутящий момент со 127,4 до 153,0 Нм. Обновление силового агрегата потребовало замены более 350 деталей и компонентов, что позволило сократить время разгона до 100 км/ч примерно до 15 секунд и снизить расход топлива в смешанном цикле с 9,9 до 9,0 л/100 км.
Для повышения эффективности нового мотора переработаны системы впуска и выпуска. Впускной тракт стал короче, а его углы — сглаженными, что снизило сопротивление воздуха на пути к цилиндрам. Обслуживание упростили за счет установки металлических скоб на корпусе воздушного фильтра: теперь замена элемента проходит без инструментов.
Система выпуска получила трубу увеличенного сечения (48 мм вместо 42 мм), что снизило противодавление. Новые основной и дополнительный глушители приведены в соответствие с требованиями по уровню внутреннего и внешнего шума.
Инженерные изменения затронули и другие узлы:
Автомобильный инженер Александр Морозов отмечает, что перенос вентиляторов за радиатор существенно меняет тепловой режим работы двигателя, что критически важно для внедорожника при движении на малых скоростях или в условиях бездорожья.
Внедорожник переведен на санкционностойкий контроллер системы управления двигателем (ЭБУ) с локализованными компонентами. Для блока с индексом М74.91 разработано специальное программное обеспечение. По данным производителя, калибровка ПО направлена на достижение номинальной мощности, максимального момента и минимального удельного расхода топлива.
Экспертный комментарий: "Замена ЭБУ на локализованный вариант с новым ПО — это не только вопрос импортозамещения, но и возможность точнее настроить смесь и зажигание под конкретные параметры нового двигателя ВАЗ 11184", — отметил инженер по эксплуатации автомобилей Артем Николаев.
Овощ с нежной мякотью легко теряет форму на сковороде, но один незаметный шаг меняет текстуру и оставляет корочку ровной, сухой и аппетитной.