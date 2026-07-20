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Наконец-то сменили мотор: обновление Lada Niva Legend изменило расход и разгон

Авто

Рестайлинг Lada Niva Legend получил новый 8-клапанный двигатель объемом 1,8 л (индекс ВАЗ 11184), который увеличил максимальную мощность с 58,5 до 66,0 кВт и крутящий момент со 127,4 до 153,0 Нм. Обновление силового агрегата потребовало замены более 350 деталей и компонентов, что позволило сократить время разгона до 100 км/ч примерно до 15 секунд и снизить расход топлива в смешанном цикле с 9,9 до 9,0 л/100 км.

Lada Niva Legend
Фото: commons.wikimedia.org by DerSporti, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Lada Niva Legend

Технические изменения в подкапотном пространстве

Для повышения эффективности нового мотора переработаны системы впуска и выпуска. Впускной тракт стал короче, а его углы — сглаженными, что снизило сопротивление воздуха на пути к цилиндрам. Обслуживание упростили за счет установки металлических скоб на корпусе воздушного фильтра: теперь замена элемента проходит без инструментов.

Система выпуска получила трубу увеличенного сечения (48 мм вместо 42 мм), что снизило противодавление. Новые основной и дополнительный глушители приведены в соответствие с требованиями по уровню внутреннего и внешнего шума.

Инженерные изменения затронули и другие узлы:

  • Подвеска двигателя: применены опоры от Niva Travel 1.8 и новый поддерживающий кронштейн для снижения передачи крутильных колебаний на кузов.
  • Система охлаждения: вентиляторы перенесены за радиатор, что увеличило эффективную площадь охлаждения с 178 до 626 см². Также установлена новая коробка воздухопритока.
  • Питание и вентиляция: внедрено быстроразъемное соединение топливной магистрали и новая крышка головки цилиндров с улучшенной системой вентиляции картерных газов.

Автомобильный инженер Александр Морозов отмечает, что перенос вентиляторов за радиатор существенно меняет тепловой режим работы двигателя, что критически важно для внедорожника при движении на малых скоростях или в условиях бездорожья.

Электроника и управление

Внедорожник переведен на санкционностойкий контроллер системы управления двигателем (ЭБУ) с локализованными компонентами. Для блока с индексом М74.91 разработано специальное программное обеспечение. По данным производителя, калибровка ПО направлена на достижение номинальной мощности, максимального момента и минимального удельного расхода топлива.

Экспертный комментарий: "Замена ЭБУ на локализованный вариант с новым ПО — это не только вопрос импортозамещения, но и возможность точнее настроить смесь и зажигание под конкретные параметры нового двигателя ВАЗ 11184", — отметил инженер по эксплуатации автомобилей Артем Николаев.

Экспертная проверка: автомобильный инженер, эксперт по испытаниям и сертификации Александр Морозов, инженер по эксплуатации автомобилей, специалист по трансмиссиям и комплектующим Артем Николаев
Автор Егор Щукин
Егор Щукин — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
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