АвтоВАЗ готовит сенсацию: новая Lada Azimut получит безумные 500 сил и бросит вызов иномаркам

АвтоВАЗ готовит технологический прорыв в сегменте кроссоверов: до конца текущего года компания намерена построить и отправить на тесты гибридную версию Lada Azimut мощностью 500 лошадиных сил. Столь амбициозный проект станет проверкой заводской инженерной школы на способность конкурировать с мощными зарубежными аналогами. Параллельно с разработкой экстремального прототипа завод завершает подготовку к запуску базовых версий модели, которые должны встать на конвейер уже этой осенью.

Фото: Own work by Retired electrician, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Lada Azimut

500 лошадиных сил: планы по гибридной установке

Президент АвтоВАЗа Максим Соколов подтвердил, что проект 500-сильного гибрида перешел из стадии концепции в фазу практической реализации. Прототип Lada Azimut должен быть собран и выведен на испытательные. Главная цель инженеров — совместить тяговые возможности электромоторов с традиционным двигателем внутреннего сгорания, чтобы добиться показателей, ранее недоступных для отечественных гражданских машин.

"Создание гибрида такой мощности — это серьезный вызов для электронных систем управления автомобилем. Потребуется филигранная настройка взаимодействия бензинового агрегата и электромоторов, чтобы водитель не ощущал рывков при переключении режимов тяги", — констатировал в беседе с Pravda.Ru автоэлектрик Кирилл Семёнов.

Судьба проекта будет зависеть от результатов стендовых и дорожных тестов. Руководство компании намерено тщательно оценить динамические характеристики, надежность силовой установки и, что немаловажно, потенциальную стоимость такой версии для конечного потребителя. Только после этого Azimut с экстремальной отдачей может получить "зеленый свет" на серийный выпуск.

Сроки запуска серийного производства и агрегаты

Пока инженеры работают над сверхмощным прототипом, завод готовится к массовому выпуску стандартных версий кроссовера. Старт производства Lada Azimut запланирован на осень текущего года. На первом этапе покупателям предложат проверенные решения: базовым станет атмосферный двигатель объемом 1,6 литра (120 л. с.), работающий с шестиступенчатой механической трансмиссией. Для тех, кто предпочитает комфорт, предусмотрена связка 1,8-литрового мотора (132 л. с.) и вариатора.

"Для кроссовера такого класса критически важно качество охлаждения трансмиссии, особенно в сочетании с вариатором. Владельцам стоит внимательно следить за чистотой радиаторов, так как перегрев может быстро вывести коробку из строя", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru инженер-автомеханик, эксперт по техническим дефектам и безопасности автомобилей Михаил Лазарев.

В дальнейшем моторная линейка будет расширена. Ожидается появление турбированного агрегата мощностью около 150 л. с., который будет работать в паре с классическим гидромеханическим "автоматом". Это должно привлечь аудиторию, скептически настроенную по отношению к бесступенчатым трансмиссиям, особенно с учетом того, что буксировка авто с автоматом требует строгого соблюдения правил во избежание поломок.

Технические ограничения и перспективы платформы

Несмотря на кроссоверный форм-фактор, на старте Azimut будет исключительно переднеприводным. Это ограничение накладывает используемая архитектура автомобиля. Однако высокая мощность будущей гибридной версии ставит перед конструкторами вопросы безопасности и управляемости. При 500 лошадиных силах нагрузка на элементы подвески и тормозную систему возрастает многократно, что потребует обновления легендарного внедорожника в техническом плане, если опыт Azimut решат перенести на другие модели.

"С появлением таких мощных версий в линейке Lada нагрузка на дорожную инфраструктуру и требования к дисциплине водителей вырастут. Автомобиль с 500 силами под капотом — это уже не просто средство передвижения, а объект повышенного риска, требующий отличных навыков вождения", — объяснил в беседе с Pravda.Ru эксперт по безопасности дорожного движения Андрей Киселёв.

Ответы на популярные вопросы о Lada Azimut

1. Когда можно будет купить обычную Lada Azimut?

Массовое производство модели стартует осенью текущего года, продажи должны начаться вскоре после запуска конвейера. 2. Будет ли гибридная версия доступна всем желающим?

Пока речь идет только о создании и испытаниях прототипа. Решение о серийном выпуске 500-сильной версии примут по результатам тестов. 3. Появится ли у кроссовера полный привод?

На данный момент платформа Lada Azimut предполагает только передний привод. Данных о разработке полноприводной трансмиссии пока нет. 4. Какие коробки передач будут доступны покупателям?

На старте предложат 6-ступенчатую "механику" и вариатор. В будущем планируется внедрение классического "автомата" для турбоверсии.

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