Nissan отменяет легенды: 11 моделей исчезнут, а владельцев X-Trail ждёт сюрприз

Японский автоконцерн Nissan запустил глобальную ревизию модельного ряда, которая обернётся исчезновением нескольких знаковых автомобилей. В рамках новой стратегии развития под сокращение попадут 11 моделей — это почти пятая часть всего ассортимента бренда. Наиболее ощутимым для автомобилистов станет уход легендарного кроссовера X-Trail в его гибридном исполнении и бизнес-седана Teana, известного на западных рынках как Altima. Компания решила бросить все ресурсы на разработку электрокаров и более ликвидных кроссоверов, отказываясь от машин, которые перестали приносить желаемую прибыль.
Решение о сокращении линейки продиктовано не столько техническим старением моделей, сколько жестким прагматизмом. Руководство марки признало часть модификаций "неэффективными". Перераспределение инвестиций позволит сфокусироваться на технологиях будущего. Пока в регионах России выбирают LADA, глобальный рынок требует от японцев резкого перехода на "умную мобильность".
"Такая оптимизация — жизненно необходимый шаг для выживания крупных концернов. Содержание огромного количества платформ и двигателей обходится слишком дорого, особенно когда продажи конкретной модели начинают падать", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru инженер-автомеханик, эксперт по техническим дефектам и безопасности автомобилей Михаил Лазарев.
Седан Altima (в России известный как Teana) удерживался в топах продаж более 30 лет. Ещё в 2019 году дилеры реализовывали по 200 тысяч таких машин ежегодно. Однако к середине 2026 года статистика стала удручающей: падение спроса составило почти 32%. Покупатели массово пересаживаются на кроссоверы, и содержать большой седан в линейке становится невыгодно.
Интересно, что на этом фоне модель Sentra (гольф-класс) показывает удивительную живучесть. Её продажи остаются стабильными, что де-факто делает её флагманом среди оставшихся седанов Nissan. Тем не менее, общая тенденция очевидна: классические трехобъемные кузова постепенно вытесняются более практичными форматами.
"Для владельцев уходящих моделей это тревожный сигнал в плане ликвидности. Когда машина снимается с производства, её цена на вторичном рынке обычно начинает снижаться быстрее, а со временем могут возникнуть сложности с поиском оригинальных кузовных деталей", — отметил в беседе с Pravda.Ru автоэксперт-оценщик ущерба после ДТП Александр Громов.
История с гибридным Rogue (X-Trail) оказалась показательной. Версия PHEV (подключаемый гибрид) изначально задумывалась как маркетинговый тест. Собрав необходимые данные о поведении системы в реальных условиях, Nissan решил закрыть проект. Но это не значит, что бренд прощается с электрификацией.
На смену приходит технология e-Power. Её главное отличие в том, что бензиновый мотор здесь не имеет механической связи с колёсами — он работает как генератор для зарядки батареи. Подобные схемы уже обкатываются конкурентами, а недавно на рынок зашёл новый кроссовер от Nissan по удивительной цене, что подтверждает агрессивную политику марки в бюджетном и среднем сегментах.
Стратегия Nissan на ближайшие годы выглядит предельно прозрачно: меньше седанов, больше технологичных кроссоверов. Вместо громоздких гибридных схем упор будет сделан на системы с увеличенным запасом хода (до 640 км на одной заправке/зарядке). Пока российские электрокары становятся дефицитом, японцы намерены заполнить освободившиеся ниши глобально.
"Технология e-Power, которую прочит Nissan, гораздо проще в эксплуатации для обычного водителя, чем классический подключаемый гибрид", — объяснил в беседе с Pravda.Ru автослесарь Денис Хромов.
|Уходящая модель / версия
|Замена в линейке
|Nissan Altima / Teana
|Nissan Sentra (как основной седан)
|Nissan Rogue (X-Trail) PHEV
|Rogue (X-Trail) e-Power 2027
|Nissan Versa
|Компактные электрокроссоверы
|Гибриды старого поколения
|Линейка e-Power и электромобили
Будут ли выпускать запчасти для Teana после снятия с конвейера?
Да, производители обязаны поддерживать выпуск запчастей в течение 10 лет после прекращения продаж модели, но цена на них может вырасти.
Чем e-Power лучше обычного гибрида в X-Trail?
Система e-Power дает ощущения электромобиля (плавность и мгновенное ускорение), но при этом сохраняет автономность бензинового авто.
Коснется ли это сокращение российского рынка?
Поскольку Nissan официально не поставляет новые машины в РФ, изменения отразятся только на предложениях по параллельному импорту.
Какая модель станет самой доступной в линейке Nissan?
После ухода Versa и Altima роль входного билета в мир Nissan перейдет к Sentra и компактному кроссоверу Magnite.
Удары по крупным распределительным центрам в центральных регионах спровоцировали критический дефицит площадей и вынудили компанию искать огромные суммы средств.