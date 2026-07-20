Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Земля просто ушла из-под ног: провал в Иркутске поставил под удар основание многоэтажки
Цифры выглядят слишком оптимистично: Вьетнам рискует оказаться в заложниках у старой модели роста
Заставила коллегу заплатить за дерзость: триумф Анны Хилькевич обернулся долгом для Дибровой
Турция спрятала жемчужину: островной мир без машин стал капсулой прошлого среди шумного Стамбула
Миллионы рублей ушли в тень: таможня Лесосибирска пресекла масштабный поток контрабанды
Россия зажгла новую звезду: частная космонавтика подняла в небо основу будущего интернета
Таких масштабов не ждали: Якутия развернула систему, которая вытащила тысячи бойцов из кризиса
Кошельки пустеют на глазах: в Республике Алтай жизнь за месяц стала существенно накладнее
Неожиданный всплеск деловой активности в Минске: показатели первого полугодия вызвали пересмотр планов

Колёса повернули на восток: китайский автопром забрал рекордный поток денег после ухода конкурентов

Авто

Китайские автопроизводители закрепили доминирующее положение на российском рынке: за первую половину 2026 года экспорт легковых машин из КНР вырос более чем в два раза. Финансовый оборот в этом сегменте превысил 6,2 миллиарда долларов, что кардинально меняет структуру импорта и заставляет отечественных потребителей всё чаще выбирать восточные бренды вместо привычных европейских марок.

Автосалон
Фото: www.freepik.com by senivpetro is licensed under Free More info
Автосалон

Рекордные цифры таможенной статистики

Согласно свежим данным Главного таможенного управления КНР, за первые шесть месяцев 2026 года денежный объем поставок легковых автомобилей в Россию достиг отметки в 6,24 миллиарда долларов. Если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года, когда этот показатель составлял 2,66 миллиарда, зафиксирован взрывной рост на 134,7%. В реальном выражении приток капитала в китайский автопром со стороны российских покупателей увеличился на 3,58 миллиарда долларов за год.

"Такой резкий скачок в валютном выражении объясняется не только количественным ростом поставок, но и смещением спроса в сторону более дорогих и технологичных моделей. Сегодня новый кроссовер из Китая зачастую стоит столько же, сколько раньше стоил премиальный европеец, и покупатели готовы платить за этот функционал", — отметил в беседе с Pravda.Ru инженер-автомеханик, эксперт по техническим дефектам и безопасности автомобилей Михаил Лазарев.

Параллельно с этим на внутреннем рынке наблюдаются интересные процессы локализации. Например, в Санкт-Петербурге начались продажи кроссовера, который фактически замещает ушедшие западные бренды, используя китайские технологические платформы. Это создает устойчивую базу для дальнейшего расширения присутствия восточных технологий в России.

Грузовики и запчасти: незаметный рост гигантов

Сегмент коммерческого и грузового транспорта также демонстрирует уверенный плюс. Поставки в этой категории выросли на 55,2% — с 293,99 миллиона долларов в первой половине 2025 года до 456,17 миллиона в текущем. Не отстает и рынок комплектующих: продажи запчастей увеличились на 14,3%, достигнув объема в 1,19 миллиарда долларов. Это свидетельствует о формировании полноценной инфраструктуры обслуживания китайской техники.

"Рост импорта запчастей — это критически важный сигнал. Это значит, что парк китайских машин в России стал настолько велик, что требует постоянной сервисной поддержки. Однако владельцам стоит быть внимательными к качеству расходников, так как на фоне ажиотажа на рынок попадает много контрафакта", — разъяснил в беседе с Pravda.Ru автослесарь Денис Хромов.

Суммарная стоимость импорта легковых, грузовых машин и автокомпонентов за полугодие составила 7,89 миллиарда долларов. Это на 97,4% больше, чем годом ранее. Фактически объем автомобильных поставок удвоился, став основным драйвером торговых отношений между странами.

Доля автопрома в общем товарообороте

По оценкам аналитиков, автомобильная отрасль теперь формирует около 13% от всей стоимости экспорта из Китая в Россию. При общей сумме поставок из КНР в 60,6 миллиарда долларов за отчетный период, машины и запчасти стали одной из самых весомых статей дохода китайской экономики на российском направлении. Общий же товарооборот между государствами вырос на 28,4%.

"Мы видим процесс глубокой интеграции. Оформить импорт автомобилей сегодня проще и надежнее именно через восточные каналы. Если раньше китайские машины рассматривались как временное решение, то сейчас это магистральное направление развития всего нашего авторынка", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru таможенный брокер, специалист по таможенному оформлению и импортным операциям Елена Смирнова.

Тем не менее, недельная динамика продаж внутри страны показывает небольшое охлаждение: с 13 по 19 июля продажи новых авто снизились на 3% до 25 100 единиц. Однако в годовом исчислении рынок всё равно сохраняет положительную динамику, удерживаясь на уровне прошлогодних показателей с небольшим приростом.

Категория экспорта из КНР Рост за год (%)
Легковые автомобили +134,7%
Грузовой транспорт +55,2%
Автомобильные компоненты +14,3%
Общий итог (автосектор) +97,4%

Ответы на популярные вопросы

1. Почему экспорт в деньгах вырос больше, чем в штуках?

В Россию стали завозить более дорогие модели: полноразмерные внедорожники, гибриды и электрокары, средняя цена которых значительно выше бюджетных седанов прошлых лет.

2. Повлияет ли рост импорта на стоимость запчастей?

Рост поставок компонентов на 14% помогает стабилизировать наличие деталей на складах, однако из-за логистических нюансов цены могут оставаться волатильными.

3. Какую долю занимают машины в общем импорте из Китая?

На долю автомобилей и запчастей приходится примерно 13% от общей стоимости товаров, ввозимых из Поднебесной в РФ.

4. Ждать ли дефицита машин в ближайшее время?

Текущие темпы поставок (почти 8 млрд долларов за полгода) полностью перекрывают потребности рынка, поэтому физического дефицита не прогнозируется.

Читайте также

Экспертная проверка: инженер-автомеханик, эксперт по техническим дефектам и безопасности автомобилей Михаил Лазарев, автослесарь Денис Хромов, таможенный брокер, специалист по таможенному оформлению и импортным операциям Елена Смирнова
Автор Кирилл Казаков
Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
Сейчас читают
Wildberries пережил тревожный сбой: крупнейший склад Коледино снова заработал после остановки
Экономика и бизнес
Wildberries пережил тревожный сбой: крупнейший склад Коледино снова заработал после остановки
Бензиновый кризис в России: что скрывают очереди на АЗС и почему паника оказалась беспочвенной
Экономика и бизнес
Бензиновый кризис в России: что скрывают очереди на АЗС и почему паника оказалась беспочвенной
Земля ушла из-под ног в четыре утра: мощный удар на границе Алтая и Новосибирской области изменил тишину
Алтайский край
Земля ушла из-под ног в четыре утра: мощный удар на границе Алтая и Новосибирской области изменил тишину
Популярное
Кабачок не терпит муку: другая панировка удержала все соки и вывела корочку в золото

Овощ с нежной мякотью легко теряет форму на сковороде, но один незаметный шаг меняет текстуру и оставляет корочку ровной, сухой и аппетитной.

Кабачок не терпит муку: другая панировка удержала все соки и вывела корочку в золото
После этой атаки Wildberries уже не будет прежним: всплыли первые оценки ущерба
После этой атаки Wildberries уже не будет прежним: всплыли первые оценки ущерба
Автосалоны не успевают привозить машины: российские электрокары стали дефицитом и собрали очереди
Дешевле Geely и Changan: в Россию поехали "китайские" японцы
Догнали и сделали лучше: Белоусову рассказали о внедрении систем СВОД и Витрины данных Любовь Степушова
Выглядят как из элитного магазина: 4 идеи использования веток в декоре участка
Огненный хаос в жилых кварталах: ночной налет на Курск обернулся тяжелыми последствиями для города
Российский газ исчез — немецкий механизм остановился: Мерц раскрыл болезненную сторону кризиса ФРГ
Российский газ исчез — немецкий механизм остановился: Мерц раскрыл болезненную сторону кризиса ФРГ
Последние материалы
ВСУ нанесли 130 ударов по населенным пунктам Белгородской области за последние сутки
Больше никаких ям и тряски: во Владивостоке перешли к этапу укладки асфальта на двух ключевых улицах
Зелёный поворот свернул не туда: Китай ищет деньги после бума огромных электромобилей
Сначала просто прикалываются: Анастасия Костенко описала поведение мужчин, которое предвещает развод
Туризм превратился в иллюзию: опыт в Южной Америке теперь будет строиться на других принципах
Финансовая ловушка в Якутии: предприниматели попали под пристальный надзор налоговых органов
Горючее исчезает с колонок в Краснодарском крае: проверки выявили подозрительные финансовые маневры
Свободное кресло долго не пустовало: Jeland J7 вышел на сцену российского авторынка с новым амплуа
Погода держит томаты зелёными: проверенная подкормка поможет ускорить созревание плодов
Конец эпохи пересадок: новый статус аэропорта Харбина сократит путь из России вглубь Азии
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.