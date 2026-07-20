Колёса повернули на восток: китайский автопром забрал рекордный поток денег после ухода конкурентов

Китайские автопроизводители закрепили доминирующее положение на российском рынке: за первую половину 2026 года экспорт легковых машин из КНР вырос более чем в два раза. Финансовый оборот в этом сегменте превысил 6,2 миллиарда долларов, что кардинально меняет структуру импорта и заставляет отечественных потребителей всё чаще выбирать восточные бренды вместо привычных европейских марок.

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Рекордные цифры таможенной статистики

Согласно свежим данным Главного таможенного управления КНР, за первые шесть месяцев 2026 года денежный объем поставок легковых автомобилей в Россию достиг отметки в 6,24 миллиарда долларов. Если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года, когда этот показатель составлял 2,66 миллиарда, зафиксирован взрывной рост на 134,7%. В реальном выражении приток капитала в китайский автопром со стороны российских покупателей увеличился на 3,58 миллиарда долларов за год.

"Такой резкий скачок в валютном выражении объясняется не только количественным ростом поставок, но и смещением спроса в сторону более дорогих и технологичных моделей. Сегодня новый кроссовер из Китая зачастую стоит столько же, сколько раньше стоил премиальный европеец, и покупатели готовы платить за этот функционал", — отметил в беседе с Pravda.Ru инженер-автомеханик, эксперт по техническим дефектам и безопасности автомобилей Михаил Лазарев.

Параллельно с этим на внутреннем рынке наблюдаются интересные процессы локализации. Например, в Санкт-Петербурге начались продажи кроссовера, который фактически замещает ушедшие западные бренды, используя китайские технологические платформы. Это создает устойчивую базу для дальнейшего расширения присутствия восточных технологий в России.

Грузовики и запчасти: незаметный рост гигантов

Сегмент коммерческого и грузового транспорта также демонстрирует уверенный плюс. Поставки в этой категории выросли на 55,2% — с 293,99 миллиона долларов в первой половине 2025 года до 456,17 миллиона в текущем. Не отстает и рынок комплектующих: продажи запчастей увеличились на 14,3%, достигнув объема в 1,19 миллиарда долларов. Это свидетельствует о формировании полноценной инфраструктуры обслуживания китайской техники.

"Рост импорта запчастей — это критически важный сигнал. Это значит, что парк китайских машин в России стал настолько велик, что требует постоянной сервисной поддержки. Однако владельцам стоит быть внимательными к качеству расходников, так как на фоне ажиотажа на рынок попадает много контрафакта", — разъяснил в беседе с Pravda.Ru автослесарь Денис Хромов.

Суммарная стоимость импорта легковых, грузовых машин и автокомпонентов за полугодие составила 7,89 миллиарда долларов. Это на 97,4% больше, чем годом ранее. Фактически объем автомобильных поставок удвоился, став основным драйвером торговых отношений между странами.

Доля автопрома в общем товарообороте

По оценкам аналитиков, автомобильная отрасль теперь формирует около 13% от всей стоимости экспорта из Китая в Россию. При общей сумме поставок из КНР в 60,6 миллиарда долларов за отчетный период, машины и запчасти стали одной из самых весомых статей дохода китайской экономики на российском направлении. Общий же товарооборот между государствами вырос на 28,4%.

"Мы видим процесс глубокой интеграции. Оформить импорт автомобилей сегодня проще и надежнее именно через восточные каналы. Если раньше китайские машины рассматривались как временное решение, то сейчас это магистральное направление развития всего нашего авторынка", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru таможенный брокер, специалист по таможенному оформлению и импортным операциям Елена Смирнова.

Тем не менее, недельная динамика продаж внутри страны показывает небольшое охлаждение: с 13 по 19 июля продажи новых авто снизились на 3% до 25 100 единиц. Однако в годовом исчислении рынок всё равно сохраняет положительную динамику, удерживаясь на уровне прошлогодних показателей с небольшим приростом.

Категория экспорта из КНР Рост за год (%) Легковые автомобили +134,7% Грузовой транспорт +55,2% Автомобильные компоненты +14,3% Общий итог (автосектор) +97,4%

Ответы на популярные вопросы 1. Почему экспорт в деньгах вырос больше, чем в штуках? В Россию стали завозить более дорогие модели: полноразмерные внедорожники, гибриды и электрокары, средняя цена которых значительно выше бюджетных седанов прошлых лет. 2. Повлияет ли рост импорта на стоимость запчастей? Рост поставок компонентов на 14% помогает стабилизировать наличие деталей на складах, однако из-за логистических нюансов цены могут оставаться волатильными. 3. Какую долю занимают машины в общем импорте из Китая? На долю автомобилей и запчастей приходится примерно 13% от общей стоимости товаров, ввозимых из Поднебесной в РФ. 4. Ждать ли дефицита машин в ближайшее время? Текущие темпы поставок (почти 8 млрд долларов за полгода) полностью перекрывают потребности рынка, поэтому физического дефицита не прогнозируется.

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