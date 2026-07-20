Свободное кресло долго не пустовало: Jeland J7 вышел на сцену российского авторынка с новым амплуа

В России стартовали продажи нового среднеразмерного кроссовера J7 от отечественного бренда Jeland. Автомобили петербургской сборки уже поступили к дилерам по цене от 2,65 млн рублей. Появление новой модели на рынке происходит на фоне того, как другие ушедшие марки затаились, а их возвращение в страну остается под вопросом из-за жесткого контроля западного руководства.
Jeland J7 оснащается турбированным двигателем объемом 1,6 литра, который работает в связке с семиступенчатой роботизированной коробкой передач. Силовая установка предлагается в двух вариантах форсировки в зависимости от типа привода. Для версий с ведущей передней осью мощность мотора составляет 150 лошадиных сил, тогда как полноприводные модификации получили более производительный агрегат на 186 "лошадей".
"Выбор в пользу 1,6-литрового турбомотора и "робота" — это классическое решение для современных китайских платформ, локализованных в России. Такая связка обеспечивает достаточную динамику для города, но владельцам стоит внимательно следить за качеством топлива и регламентом обслуживания турбины, чтобы не столкнуться с дорогостоящим ремонтом раньше срока", — объяснил в беседе с Pravda.Ru инженер-автомеханик, эксперт по техническим дефектам и безопасности автомобилей Михаил Лазарев.
Линейка J7 разделена на два исполнения: "Комфорт" и "Престиж". Базовая версия "Комфорт" доступна исключительно с передним приводом, в то время как "Престиж" предлагает покупателю выбор между моноприводом и системой 4x4. Минимальный порог входа с учетом маркетинговых акций зафиксирован на отметке 2 649 000 рублей. Однако рекомендованные розничные цены (РРЦ) без учета спецпредложений выглядят иначе.
"Сейчас на рынке наблюдается интересная ситуация: склады забиты машинами, и дилеры готовы давать скидки, чтобы выполнить план продаж. Инвестиция в новый бренд Jeland может быть выгодной именно сейчас, так как осенью традиционно ожидается пересмотр прайс-листов из-за инфляционных ожиданий и изменения стоимости логистики", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru специалист по потребкредитованию Дмитрий Нестеров.
Выпуск Jeland J7 по полному циклу налажен в индустриальной зоне Шушары под Санкт-Петербургом. Проект реализован автомобильным холдингом АГР (бывший завод Volkswagen) в тесном стратегическом партнерстве с компанией Defetoo. Пока одни предприятия наращивают мощности, другие вынуждены брать паузу — например, тульский автогигант приостановил конвейер для плановой модернизации цехов.
"Для покупателя локальная сборка в Шушарах — это в первую очередь надежда на стабильное наличие кузовных деталей и запчастей. В случае аварии страховые компании быстрее согласуют ремонт, если логистическая цепочка замыкается внутри страны, а не тянется через границы", — отметил в беседе с Pravda.Ru автоэксперт-оценщик ущерба после ДТП Александр Громов.
|Комплектация и привод
|Цена (РРЦ), млн руб.
|"Комфорт" (передний привод)
|2,849
|"Престиж" (передний привод)
|3,049
|"Престиж" (полный привод)
|3,349
Сборка автомобиля организована на бывшем заводе Volkswagen в Санкт-Петербурге (промзона Шушары), который теперь принадлежит холдингу АГР.
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Минимальная рекомендованная розничная цена составляет 2 849 000 рублей, однако при использовании всех действующих скидок и программ лояльности стоимость может снизиться до 2 649 000 рублей.
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