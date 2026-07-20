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Свободное кресло долго не пустовало: Jeland J7 вышел на сцену российского авторынка с новым амплуа

Авто

В России стартовали продажи нового среднеразмерного кроссовера J7 от отечественного бренда Jeland. Автомобили петербургской сборки уже поступили к дилерам по цене от 2,65 млн рублей. Появление новой модели на рынке происходит на фоне того, как другие ушедшие марки затаились, а их возвращение в страну остается под вопросом из-за жесткого контроля западного руководства.

Автозавод
Фото: Designed by Freepik by vecstock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Автозавод

Техническая начинка и модификации

Jeland J7 оснащается турбированным двигателем объемом 1,6 литра, который работает в связке с семиступенчатой роботизированной коробкой передач. Силовая установка предлагается в двух вариантах форсировки в зависимости от типа привода. Для версий с ведущей передней осью мощность мотора составляет 150 лошадиных сил, тогда как полноприводные модификации получили более производительный агрегат на 186 "лошадей".

"Выбор в пользу 1,6-литрового турбомотора и "робота" — это классическое решение для современных китайских платформ, локализованных в России. Такая связка обеспечивает достаточную динамику для города, но владельцам стоит внимательно следить за качеством топлива и регламентом обслуживания турбины, чтобы не столкнуться с дорогостоящим ремонтом раньше срока", — объяснил в беседе с Pravda.Ru инженер-автомеханик, эксперт по техническим дефектам и безопасности автомобилей Михаил Лазарев.

Комплектации и стоимость

Линейка J7 разделена на два исполнения: "Комфорт" и "Престиж". Базовая версия "Комфорт" доступна исключительно с передним приводом, в то время как "Престиж" предлагает покупателю выбор между моноприводом и системой 4x4. Минимальный порог входа с учетом маркетинговых акций зафиксирован на отметке 2 649 000 рублей. Однако рекомендованные розничные цены (РРЦ) без учета спецпредложений выглядят иначе.

"Сейчас на рынке наблюдается интересная ситуация: склады забиты машинами, и дилеры готовы давать скидки, чтобы выполнить план продаж. Инвестиция в новый бренд Jeland может быть выгодной именно сейчас, так как осенью традиционно ожидается пересмотр прайс-листов из-за инфляционных ожиданий и изменения стоимости логистики", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru специалист по потребкредитованию Дмитрий Нестеров.

Производственная площадка и партнеры

Выпуск Jeland J7 по полному циклу налажен в индустриальной зоне Шушары под Санкт-Петербургом. Проект реализован автомобильным холдингом АГР (бывший завод Volkswagen) в тесном стратегическом партнерстве с компанией Defetoo. Пока одни предприятия наращивают мощности, другие вынуждены брать паузу — например, тульский автогигант приостановил конвейер для плановой модернизации цехов.

"Для покупателя локальная сборка в Шушарах — это в первую очередь надежда на стабильное наличие кузовных деталей и запчастей. В случае аварии страховые компании быстрее согласуют ремонт, если логистическая цепочка замыкается внутри страны, а не тянется через границы", — отметил в беседе с Pravda.Ru автоэксперт-оценщик ущерба после ДТП Александр Громов.

Комплектация и привод Цена (РРЦ), млн руб.
"Комфорт" (передний привод) 2,849
"Престиж" (передний привод) 3,049
"Престиж" (полный привод) 3,349

Ответы на популярные вопросы…

Где производят кроссовер Jeland J7?

Сборка автомобиля организована на бывшем заводе Volkswagen в Санкт-Петербурге (промзона Шушары), который теперь принадлежит холдингу АГР.

Какая мощность у двигателя J7?

Турбомотор 1.6 имеет две настройки: 150 л. с. для версий с передним приводом и 186 л. с. для моделей с полным приводом.

Какая коробка передач установлена в новинке?

Все модификации кроссовера оснащаются 7-ступенчатой роботизированной трансмиссией с двойным сцеплением.

Сколько стоит самый дешевый Jeland J7?

Минимальная рекомендованная розничная цена составляет 2 849 000 рублей, однако при использовании всех действующих скидок и программ лояльности стоимость может снизиться до 2 649 000 рублей.

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Экспертная проверка: инженер-автомеханик, эксперт по техническим дефектам и безопасности автомобилей Михаил Лазарев, специалист по потребкредитованию Дмитрий Нестеров, автоэксперт-оценщик ущерба после ДТП Александр Громов
Автор Кирилл Казаков
Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
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