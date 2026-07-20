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Новый Haval заставил рынок замолчать: H10 оказался больше H9, но ударил по нему главным оружием — ценой

Авто

Китайский концерн GWM представил официальный прайс-лист на новый гибридный кроссовер Haval H10. Флагманская модель оказалась не только крупнее актуального поколения Haval H9, но и, вопреки рыночной логике, доступнее по цене. Новинка получила продвинутую гибридную систему с запасом хода и современный комплекс автономного вождения, что ставит её в один ряд с более премиальными конкурентами на внутреннем рынке Поднебесной.

Салон автомобилей HAVAL
Фото: commons.wikimedia.org by Kaileeslight, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Салон автомобилей HAVAL

Цены и комплектации флагмана

Линейка Haval H10 представлена в четырех основных исполнениях. Стартовая версия под названием Max предлагает пятиместную компоновку салона. За такой автомобиль просят 219,8 тысячи юаней, что в пересчете по текущему курсу составляет примерно 2,55 млн рублей. Для тех, кому необходимо больше посадочных мест, предусмотрена модификация с тремя рядами кресел за 229,8 тысячи юаней (около 2,65 млн рублей).

"Такое ценообразование выглядит крайне агрессивным. Обычно флагманские модели с прицелом на технологичность стоят ощутимо дороже рамных внедорожников. Здесь же мы видим обратную ситуацию: машина больше и современнее, но доступнее в базе, чем H9", — отметил в беседе с Pravda.Ru автоэксперт-оценщик ущерба после ДТП Александр Громов.

Топовая комплектация Ultra оценена в 239,8 тысячи юаней (2,77 млн рублей). Стоит учитывать, что эти цены актуальны для Китая, а в случае старта импорта автомобилей в Россию финальная стоимость с учетом пошлин и утильсбора может увеличиться практически вдвое.

Технические особенности платформы и двигателей

В отличие от классического Haval H9, который сохраняет верность раме, новый H10 построен на современной архитектуре GWM One с несущим кузовом. Это решение позволило высвободить больше пространства в салоне и улучшить управляемость на асфальте. Силовая установка представляет собой подзаряжаемый гибрид, доступный в двух вариациях.

Базовые версии оснащаются 1,5-литровым турбомотором мощностью 167 л. с., а более мощные — 2,0-литровым агрегатом на 238 л. с. Бензиновым двигателям помогают два электромотора: передний выдает 136 л. с., а задний — внушительные 299 л. с. Такая связка обеспечивает кроссоверу полный привод и впечатляющую динамику при сохранении низкого расхода топлива.

"Сложные гибридные схемы требуют особого внимания к охлаждению и электронике. Появление таких машин — это вызов для сервисов, которые привыкли к простым ДВС. Однако ресурс агрегатов при правильном уходе обещает быть высоким", — объяснил в беседе с Pravda.Ru автослесарь Денис Хромов.

Габариты и дизайн: больше, чем кажется

Размеры Haval H10 зависят от количества мест в салоне. Пятиместный вариант имеет длину 5138 мм, а шестиместный с тремя рядами вырастает до 5299 мм. Примечательно, что ширина (2050 мм) и высота (1970 мм) у них одинаковые, как и колесная база в 3000 мм. На фоне таких габаритов даже производство Haval в России пока не может предложить достойного конкурента по вместимости.

Внешне кроссовер выглядит брутально: массивные бамперы, длинные рейлинги на крыше и мощные колесные арки подчеркивают статус флагмана. При этом дизайнеры отказались от модных выдвижных ручек в пользу классических решений, что гораздо практичнее в условиях сурового климата.

Электроника и системы безопасности

Особое внимание уделено интеллектуальным системам. Над лобовым стеклом расположен блок оптических сенсоров и радаров, обеспечивающих работу продвинутого автопилота. Для удобства посадки предусмотрены выезжающие подножки с электроприводом. Внутри водителя встречает полностью цифровая панель и обилие систем помощи, включая контроль слепых зон и удержание в полосе.

"Наличие автопилота и сложной оптики накладывает на водителя дополнительную ответственность. Любое вмешательство в конструкцию фар или систем обзора теперь строго карается, так как напрямую влияет на безопасность", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru эксперт по безопасности дорожного движения Андрей Киселёв.

Характеристика Haval H10
Длина кузова 5138 — 5299 мм
Тип кузова Несущий (платформа GWM One)
Силовая установка PH-гибрид (1.5T или 2.0T + электро)
Задний электромотор 299 л. с.

Ответы на популярные вопросы

Почему Haval H10 стоит дешевле, чем H9?
Это связано с использованием другой платформы (несущий кузов дешевле в производстве, чем рама) и маркетинговой стратегией GWM по продвижению гибридных моделей на внутреннем рынке.

Можно ли будет купить эту машину в России?
Официально Haval H10 пока представлен только в Китае. Сроки появления на российском рынке не назывались, однако модель может попасть к нам по схеме параллельного импорта.

Какой привод у новинки?
Все гибридные модификации оснащаются полным приводом за счет установки электромоторов на передней и задней осях.

Каков размер колесной базы?
Для всех вариантов исполнения (пять или семь мест) колесная база составляет 3000 мм, что обеспечивает простор для пассажиров второго и третьего рядов.

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Автор Кирилл Казаков
Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
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