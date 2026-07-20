Пешеходы больше не останутся без выплат: Госдума изменит правила ответственности курьеров на СИМ

В Государственной думе предложили ввести обязательное страхование гражданской ответственности для курьеров, использующих электросамокаты и другие средства индивидуальной мобильности (СИМ). Инициатива направлена на создание механизма компенсации ущерба при ДТП с участием доставщиков.

Фото: commons.wikimedia.org by ATI1999, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Электровелосипед Яндекса для курьеров

Глава комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов предложил создать страховой продукт по аналогии с ОСАГО. Механизм должен работать так: при наезде курьера на пешехода или повреждении имущества полис обеспечит выплату компенсации пострадавшей стороне.

Позиция депутата основана на том, что в текущих условиях выплаты по таким происшествиям зачастую остаются непроизведенными, так как у водителей СИМ нет ресурсов для покрытия ущерба. Обязательный полис призван защитить интересы пешеходов, автомобилистов и самих курьеров.

Автомобильный юрист Олег Зорин поясняет, что в отсутствие специального страхового продукта взыскание ущерба с водителя самоката происходит в судебном порядке на основании гражданского кодекса. Однако реальное взыскание средств часто затруднено из-за отсутствия у исполнителя достаточных активов.