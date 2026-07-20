Опасный миф о тихоходном транспорте: одно решение на дороге лишит автомобиля на полгода

Выезд на встречную полосу для обгона медленно едущего трактора за сплошной линией разметки является нарушением ПДД и влечет лишение водительского удостоверения. Наличие затора из автомобилей или низкая скорость спецтехники не дают законного права пересекать запрещающую линию.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use сплошная линия

Обгон и опережение: в чем разница

С точки зрения закона маневр зависит от того, покидает ли автомобиль свою полосу движения. Если ширина дороги позволяет объехать трактор, не пересекая разметку и не выезжая на встречную сторону, такой маневр считается опережением и разрешен.

Если же для маневра требуется пересечь сплошную линию, действие квалифицируется как обгон. В этом случае выезд на встречную полосу запрещен, даже если водитель уверен в безопасности движения.

Автомобильный юрист Олег Зорин отмечает, что водители часто путают эти понятия, что приводит к серьезным последствиям при фиксации нарушения камерами или инспекторами ГИБДД.

Тихоходная техника и знак 3.20

В ПДД существует исключение: обгон разрешен в зоне действия знака 3.20 "Обгон запрещен", если обгоняемый объект является тихоходным транспортным средством. Однако это правило касается только знаков, но не отменяет запрет, установленный сплошной линией разметки. Если на дороге нанесена сплошная, выезд на встречную полосу запрещен вне зависимости от типа техники перед вами.

Чтобы определить, является ли машина тихоходной, нужно проверить два условия:

Максимальная скорость техники по техпаспорту не превышает 25 км/ч (в тексте материала указано 30 км/ч).

На задней части транспортного средства установлен специальный знак — красный треугольник с ярко-желтой окантовкой.

Если машина способна ехать быстрее, но в данный момент замедлилась, она не считается тихоходной, и любые поблажки при обгоне на неё не распространяются.

Риски и ответственность

Особую опасность представляют обгоны перед подъемами, на закрытых поворотах, мостах, в тоннелях и возле пешеходных переходов из-за ограниченного обзора.

За пересечение сплошной линии с выездом на встречную полосу предусмотрены следующие санкции:

Штраф в размере 5 000 рублей (в материале указано 7 500 рублей) или лишение прав на срок от 4 до 6 месяцев.

При повторном нарушении срок лишения прав может увеличиться до одного года.

Экспертный комментарий: "Сплошная линия разметки имеет приоритет над любыми субъективными факторами, включая медленный темп движения впереди идущего транспорта. Единственный законный способ сократить время в пути — дождаться прерывистой линии или участка, позволяющего совершить опережение в пределах своей полосы", — отметил автомобильный юрист Олег Зорин.