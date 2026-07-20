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Сердце российского Haval остановилось: тульский автогигант неожиданно поставил выпуск машин на паузу

Авто

Завод Haval в Тульской области, расположенный в индустриальном парке "Узловая", приостановил сборку автомобилей с 20 июля. Пауза в работе конвейера носит плановый характер и связана с корпоративным отпуском сотрудников, во время которого на предприятии проведут масштабную модернизацию и отладку автоматизированных систем. Для потенциальных покупателей это означает временную фиксацию объемов складских запасов, хотя компания рассчитывает возобновить производство в кратчайшие сроки.

2025 Haval Dargo Premium 4WD black front
Фото: commons.wikimedia.org by Throwawayacc222, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
2025 Haval Dargo Premium 4WD black front

Автоматизация и новые штампы: что изменится на заводе

Летние "каникулы" на тульской площадке Haval — это не просто отдых персонала, а технологическое окно для обновления мощностей. В пресс-службе "Грейт Волл Мотор Рус" пояснили, что в этот период на заводе установят дополнительное автоматизированное оборудование. Ключевые изменения затронут штамповочный и сварочный цеха.

"Обновление линий сварки и штамповки — критически важный этап для поддержания качества при высоких темпах производства. Чем выше уровень автоматизации, тем меньше вероятность человеческой ошибки в геометрии кузова", — объяснил в беседе с Pravda.Ru инженер-автомеханик, эксперт по техническим дефектам и безопасности автомобилей Михаил Лазарев.

В цехе штамповки специалисты проведут наладку новых форм для кузовных деталей, а основную линию сварки планируется полностью перевести на автоматический режим. Кроме того, инженеры проведут плановое техническое обслуживание всех ключевых узлов, чтобы исключить риск внезапных остановок после запуска конвейера.

Сроки простоя и текущий модельный ряд

Изначально предполагалось, что отпуск продлится до 2 августа включительно. Однако сейчас в отрасли обсуждается возможность более раннего старта производства. Точная дата выхода завода на полную мощность уточняется, но на текущий момент дилерские центры обеспечены запасом машин.

Сегодня предприятие в Узловой выпускает широкую гамму моделей. В их числе компактный бестселлер Jolion, который пользуется аномальным спросом, китайские кроссоверы серий F7 и F7x, а также брутальные внедорожники Dargo. Совсем недавно линейку пополнили новинки серии Pro — кроссовер H3 и габаритный H7. Напомним, что в июне завод отметил семилетие и выпустил свой 500-тысячный автомобиль.

"Двухнедельная пауза при таких объемах выпуска не создаст дефицита в салонах, если у дилеров сформированы склады. Главное, чтобы после отпуска завод сохранил ритмичность поставок в регионы", — отметил в беседе с Pravda.Ru автослесарь Денис Хромов.

Влияние на доступность автомобилей

Синхронная приостановка производства крупными игроками — стандартная практика для автопрома. Это позволяет сбалансировать предложение и провести профилактику робототехники. Несмотря на паузу, Haval остается одним из самых активных участников рынка, предлагая альтернативу тем, кто опасается, что стоимость машин вырастет уже к началу осени.

"Модернизация цеха штамповки и сварки обычно направлена на повышение производительности. В будущем это может помочь заводу быстрее реагировать на рост спроса и сдерживать издержки за счет автоматизации", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru эксперт по безопасности дорожного движения Андрей Киселёв.

Параметр Статус/Изменения
Дата начала отпуска 20 июля
Цех сварки Полная автоматизация основной линии
Цех штамповки Наладка новых штамповочных форм
Выпускаемые модели Jolion, F7, Dargo, H3, H7 и др.

Ответы на популярные вопросы

1. Означает ли остановка завода дефицит машин в салонах?

Нет, двухнедельный перерыв заложен в производственный план заранее. Дилеры накопили достаточный запас автомобилей на складах, чтобы покрыть спрос в период отпуска сотрудников завода.

2. Изменятся ли цены на Haval из-за модернизации?

Сама по себе модернизация направлена на повышение эффективности. Прямой привязки цен к обновлению оборудования нет, прайс-листы обычно зависят от валютных курсов и логистических затрат.

3. Какие модели Haval производятся в Тульской области?

Завод выпускает почти всю массовую линейку: Jolion, обновленные F7 и F7x, Dargo, а также новые модели H3 и H7.

4. Когда завод возобновит полноценную работу?

Плановый выход из отпуска намечен на начало августа, однако рассматривается возможность досрочного запуска конвейера сразу после завершения пусконаладочных работ в сварочном цехе.

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Экспертная проверка: инженер-автомеханик Михаил Лазарев, автосесарь Денис Хромов, эксперт по безопасности дорожного движения Андрей Киселёв
Автор Кирилл Казаков
Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
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