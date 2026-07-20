Сердце российского Haval остановилось: тульский автогигант неожиданно поставил выпуск машин на паузу

Завод Haval в Тульской области, расположенный в индустриальном парке "Узловая", приостановил сборку автомобилей с 20 июля. Пауза в работе конвейера носит плановый характер и связана с корпоративным отпуском сотрудников, во время которого на предприятии проведут масштабную модернизацию и отладку автоматизированных систем. Для потенциальных покупателей это означает временную фиксацию объемов складских запасов, хотя компания рассчитывает возобновить производство в кратчайшие сроки.

Фото: commons.wikimedia.org by Throwawayacc222, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ 2025 Haval Dargo Premium 4WD black front

Автоматизация и новые штампы: что изменится на заводе

Летние "каникулы" на тульской площадке Haval — это не просто отдых персонала, а технологическое окно для обновления мощностей. В пресс-службе "Грейт Волл Мотор Рус" пояснили, что в этот период на заводе установят дополнительное автоматизированное оборудование. Ключевые изменения затронут штамповочный и сварочный цеха.

"Обновление линий сварки и штамповки — критически важный этап для поддержания качества при высоких темпах производства. Чем выше уровень автоматизации, тем меньше вероятность человеческой ошибки в геометрии кузова", — объяснил в беседе с Pravda.Ru инженер-автомеханик, эксперт по техническим дефектам и безопасности автомобилей Михаил Лазарев.

В цехе штамповки специалисты проведут наладку новых форм для кузовных деталей, а основную линию сварки планируется полностью перевести на автоматический режим. Кроме того, инженеры проведут плановое техническое обслуживание всех ключевых узлов, чтобы исключить риск внезапных остановок после запуска конвейера.

Изначально предполагалось, что отпуск продлится до 2 августа включительно. Однако сейчас в отрасли обсуждается возможность более раннего старта производства. Точная дата выхода завода на полную мощность уточняется, но на текущий момент дилерские центры обеспечены запасом машин.

Сегодня предприятие в Узловой выпускает широкую гамму моделей. В их числе компактный бестселлер Jolion, который пользуется аномальным спросом, китайские кроссоверы серий F7 и F7x, а также брутальные внедорожники Dargo. Совсем недавно линейку пополнили новинки серии Pro — кроссовер H3 и габаритный H7. Напомним, что в июне завод отметил семилетие и выпустил свой 500-тысячный автомобиль.

"Двухнедельная пауза при таких объемах выпуска не создаст дефицита в салонах, если у дилеров сформированы склады. Главное, чтобы после отпуска завод сохранил ритмичность поставок в регионы", — отметил в беседе с Pravda.Ru автослесарь Денис Хромов.

Влияние на доступность автомобилей

Синхронная приостановка производства крупными игроками — стандартная практика для автопрома. Это позволяет сбалансировать предложение и провести профилактику робототехники. Несмотря на паузу, Haval остается одним из самых активных участников рынка, предлагая альтернативу тем, кто опасается, что стоимость машин вырастет уже к началу осени.

"Модернизация цеха штамповки и сварки обычно направлена на повышение производительности. В будущем это может помочь заводу быстрее реагировать на рост спроса и сдерживать издержки за счет автоматизации", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru эксперт по безопасности дорожного движения Андрей Киселёв.

Параметр Статус/Изменения Дата начала отпуска 20 июля Цех сварки Полная автоматизация основной линии Цех штамповки Наладка новых штамповочных форм Выпускаемые модели Jolion, F7, Dargo, H3, H7 и др.

Ответы на популярные вопросы

1. Означает ли остановка завода дефицит машин в салонах? Нет, двухнедельный перерыв заложен в производственный план заранее. Дилеры накопили достаточный запас автомобилей на складах, чтобы покрыть спрос в период отпуска сотрудников завода. 2. Изменятся ли цены на Haval из-за модернизации? Сама по себе модернизация направлена на повышение эффективности. Прямой привязки цен к обновлению оборудования нет, прайс-листы обычно зависят от валютных курсов и логистических затрат. 3. Какие модели Haval производятся в Тульской области? Завод выпускает почти всю массовую линейку: Jolion, обновленные F7 и F7x, Dargo, а также новые модели H3 и H7. 4. Когда завод возобновит полноценную работу? Плановый выход из отпуска намечен на начало августа, однако рассматривается возможность досрочного запуска конвейера сразу после завершения пусконаладочных работ в сварочном цехе.

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