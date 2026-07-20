Риск оказался слишком велик: проверка безопасности машин из Японии изменит правила их эксплуатации

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Авто

Владельцы праворульных автомобилей в России могут столкнуться с ужесточением технических требований при ввозе машин и прохождении техосмотра. Такой сценарий стал возможен после того, как правительство поручило профильным ведомствам изучить риски эксплуатации таких авто на дорогах страны.

Праворульный автомобиль
Фото: commons.wikimedia.org by Oleh Kernytskyi, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Праворульный автомобиль

Исследование рисков и сроки

Правительство назначило МВД, Минпромторг и Минтранс ответственными за проведение комплексного исследования безопасности праворульных машин. В работу привлекут специалистов НАМИ. Сбор и анализ данных об особенностях управления такими автомобилями продлится до 2028 года.

В Минтрансе заявляют, что проект носит исключительно аналитический характер. По словам представителей ведомства, текущая работа не является подготовкой к введению запретов или ограничений.

Автоэксперт Игорь Моржаретто отмечает, что масштабные исследования с привлечением НАМИ требуют значительных ресурсов, поэтому результаты анализа, скорее всего, будут использованы для корректировки регуляторных норм, даже если прямой запрет не планируется.

Возможные последствия для владельцев

Основной риск для участников рынка заключается в изменении правил допуска автомобилей к эксплуатации. Эксперты предполагают, что по итогам анализа власти могут пересмотреть технические регламенты именно для праворульного транспорта.

Изменения могут затронуть два этапа:

  • процедуру первичного ввоза и таможенного оформления автомобилей;
  • критерии прохождения обязательного технического осмотра.

На данный момент статус инициативы остается исследовательским, и конкретный перечень новых требований отсутствует.

Экспертная проверка:
Автор Наталия Смирнова
Наталия Смирнова — корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
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