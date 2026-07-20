Риск оказался слишком велик: проверка безопасности машин из Японии изменит правила их эксплуатации

Владельцы праворульных автомобилей в России могут столкнуться с ужесточением технических требований при ввозе машин и прохождении техосмотра. Такой сценарий стал возможен после того, как правительство поручило профильным ведомствам изучить риски эксплуатации таких авто на дорогах страны.
Правительство назначило МВД, Минпромторг и Минтранс ответственными за проведение комплексного исследования безопасности праворульных машин. В работу привлекут специалистов НАМИ. Сбор и анализ данных об особенностях управления такими автомобилями продлится до 2028 года.
В Минтрансе заявляют, что проект носит исключительно аналитический характер. По словам представителей ведомства, текущая работа не является подготовкой к введению запретов или ограничений.
Автоэксперт Игорь Моржаретто отмечает, что масштабные исследования с привлечением НАМИ требуют значительных ресурсов, поэтому результаты анализа, скорее всего, будут использованы для корректировки регуляторных норм, даже если прямой запрет не планируется.
Основной риск для участников рынка заключается в изменении правил допуска автомобилей к эксплуатации. Эксперты предполагают, что по итогам анализа власти могут пересмотреть технические регламенты именно для праворульного транспорта.
Изменения могут затронуть два этапа:
На данный момент статус инициативы остается исследовательским, и конкретный перечень новых требований отсутствует.
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