Склады забиты машинами: почему попытка дождаться осени обернется потерей денег

Осеннего обвала цен на российском авторынке ждать не стоит, несмотря на активные маркетинговые кампании в салонах. Автодилеры стараются привлечь покупателей подарками и бонусами, чтобы разгрузить затоваренные весенними поставками склады. Однако эти шаги носят временный характер и нацелены на стимуляцию текущего спроса, а не на долгосрочный пересмотр прайс-листов. Ситуация в автопроме остается напряженной из-за высокой инфляции и логистических издержек.

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Тактика дилеров и скрытое подорожание

Продавцы сейчас готовы идти на уступки, предлагая льготное техобслуживание, комплекты резины или скидки в несколько сотен тысяч рублей. Эксперт Андрей Венгерский считает, что такие предложения скоро могут исчезнуть, если ключевая ставка ЦБ пойдет вниз и спрос резко вырастет. По многим моделям уже действуют скидки, специальные программы и выгодные условия трейд-ин, сообщает "За рулём".

"Даже если официальные прайс-листы останутся без изменений, исчезновение нынешних акций фактически сделает покупку дороже. Поэтому откладывать приобретение исключительно в надежде на осеннее снижение цен я бы не советовал", — подчеркнул Венгерский.

Риски ожидания и прогнозы аналитиков

К октябрю ассортимент доступных машин со скидками может заметно сократиться, а наиболее выгодные кредитные предложения свернут. Если покупка планировалась на ближайшее время, специалисты советуют закрывать сделку сейчас. Когда покупательская активность восстановится, салонам больше не потребуется раздавать подарки для выполнения планов продаж. Текущую ситуацию на рынке автомобильных цен трудно назвать стабильной, поэтому промедление может обернуться лишними тратами.

"Дилеры закладывают риски изменения курса валют и стоимости утильсбора в будущие поставки, поэтому текущие складские запасы — это фактически лучшее предложение сезона", — объяснил в беседе с Pravda. Ru автоэксперт Артем Николаев.

Ответы на популярные вопросы о ценах на авто

Стоит ли ждать снижения цен в октябре-ноябре?

Нет, эксперты прогнозируют сохранение текущих цен или их рост из-за отмены дилерских скидок при оживлении спроса.

Какие бонусы сейчас предлагают автосалоны?

Чаще всего это комплекты зимних шин, бесплатное ТО-1, скидки по программе трейд-ин и субсидированные кредитные ставки.

Почему дилеры дают скидки, если машины не дешевеют официально?

Продавцам необходимо освободить складские площади от машин, завезенных еще весной, и обеспечить оборот денежных средств.

Как ставка Центробанка влияет на стоимость машин?

Высокая ставка делает кредиты дорогими, что заставляет дилеров вводить свои программы субсидирования; при ее снижении спрос растет, и надобность в акциях отпадает.

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