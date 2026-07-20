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Безопасность водителей под ударом: самовольный тюнинг оптики спровоцировал гнев ГИБДД

Авто

Ослепление водителей светом фар встречного транспорта часто вызвано неправильной регулировкой оптики или установкой светодиодных ламп в фары, не рассчитанные под этот тип освещения. Эксплуатация автомобиля в таком состоянии запрещена законом, а за нарушение правил освещения предусмотрены штрафы.

Ослепление дальним светом
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Ослепление дальним светом

Правовой статус и санкции

Согласно Перечню неисправностей, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств, запрещены две основные модификации света:

  • неправильная регулировка фар (пункт 3.3 Перечня);
  • установка светодиодов в устройства освещения, если они не предусмотрены заводом-изготовителем (пункт 3.2 Перечня).

За управление машиной с неотрегулированными фарами предусмотрена ответственность по части 1 статьи 12.5 КоАП РФ. Если же в фарах стоят сторонние светодиодные лампы, водителя могут привлечь по части 1 или части 3 статьи 12.5 КоАП РФ, в зависимости от того, какие именно технические изменения были внесены в конструкцию.

Автомобильный юрист Олег Зорин поясняет, что установка светодиодных ламп в рефлекторные фары, предназначенные для галогенок, меняет геометрию светового пучка. Это приводит к появлению паразитных засветов, которые ослепляют встречных водителей, даже если угол наклона фар настроен верно.

Статистика и контроль

Контроль за освещением осуществляется через надзор за участниками движения и проверку юридических лиц, эксплуатирующих автопарки. Инспекторы ГИБДД фиксируют нарушения в потоке, хотя технически проверить точность регулировки фар без специального стенда в дорожных условиях затруднительно.

По данным ведомства, за прошлый год по части 1 статьи 12.5 КоАП РФ было возбуждено около 1,2 млн дел (включая иные нарушения условий эксплуатации), а по части 3 статьи 12.5 — три тысячи административных дел.

Экспертный комментарий: "Важно понимать, что замена ламп на "светодиодные аналоги" без переделки самой фары почти всегда ведет к нарушению закона. Такие изменения делают эксплуатацию автомобиля небезопасной и дают право инспектору выписать штраф", — отметил автомобильный юрист Олег Зорин.

Экспертная проверка:
Автор Наталия Смирнова
Наталия Смирнова — корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
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