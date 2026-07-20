Машины стали серверами на колесах: нейросети обнаружили критический разрыв в защите беспилотников

Ваш новый беспилотник — это не просто машина, а сервер на колесах. Под капотом у него работает зоопарк из датчиков, электронных блоков управления и мультимедийных систем. Проблема в том, что хакеры ломают этот код быстрее, чем вы успеваете обновить прошивку. Информация об этих дырах обычно валяется в базах CVE в виде невнятного текста. Чтобы защитить автомобиль, инженерам нужны не "прохладные истории", а четкая структура: какой узел под ударом, как именно его будут бить и к чему это приведет. Ученые решили привлечь к этой скучной работе нейросети.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Автопилот на трассе

STIX: Перевод с хакерского на инженерный

Обычное описание уязвимости выглядит как записка сумасшедшего. Ученые создали датасет CAV-STIXGen, чтобы научить нейросети переводить этот мусор в формат STIX. Это структурированный язык угроз, который раскладывает атаку по полочкам: от объекта воздействия до конкретной техники по классификации MITRE ATT&CK. Исследователи прогнали через тест 11 моделей — от "малышей" на 4 миллиарда параметров до гигантов на 120 миллиардов.

"Любая дыра в софте беспилотника — это потенциальный дистанционный доступ к тормозам или рулю. Перевод хаотичных данных в формат STIX позволяет автоматизировать защиту, не дожидаясь, пока живой аналитик протрет глаза и поймет, что происходит", — объяснил в беседе с Pravda. Ru инженер по информационной безопасности Максим Петров.

Результаты оказались неоднозначными. Нейросети блестяще справляются с определением типа слабости (CWE) — здесь точность достигла 99%. Однако, когда дело доходит до описания сложных взаимосвязей между компонентами машины, машины начинают "тупить". Связать воедино датчик, блок управления и задержку сигнала оказалось сложнее, чем просто угадать название ошибки.

Битва нейросетей: Кто лучше ловит баги

Для эксперимента использовали разные стратегии "подсказок" (промптов) и температурные режимы. Оказалось, что даже не самые большие модели могут выдавать крутой результат, если их объединить в команду. В многоагентной связке Gemma-4-31B и Codestral-22B показали достойную эффективность, хотя полная карта техник атаки MITRE всё еще остается крепким орешком для ИИ.

Показатель (метрика F1) Результат нейросетей Определение объектов (SDO) 0.94 Классификация ошибок (CWE) 0.99 Связи между объектами (SRO) 0.63

Проблема защиты транспорта в том, что западные технологии часто имеют "закладки" или закрытый код, который невозможно проверить вручную. Автоматизация через открытые нейросети позволяет быстро находить типовые сценарии взлома, которые используют киберпреступники из недружественных стран для дестабилизации дорожного трафика.

"Автономный транспорт критически зависит от качества передачи данных. Если нейросеть ошибается в описании инцидента, защитные системы могут среагировать не на ту угрозу, что приведет к остановке всей сети", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru специалист по реагированию на инциденты (IR) Анна Климова.

Закономерности угроз в беспилотниках

Анализ показал, что уязвимости в машинах ходят парами. Определенные программные ошибки всегда ведут к одним и тем же приемам взлома. Например, если в коде плохо настроена проверка буфера, ждите попытку инъекции кода в систему телематики. Выявление таких паттернов позволяет инженерам латать дыры превентивно, не дожидаясь реальной катастрофы на шоссе.

Использование ИИ для генерации киберразведки — это не мода, а выживание. Скорость появления новых эксплойтов такова, что человеческий мозг просто не успевает их обрабатывать. Автоматический перевод уязвимостей в структуру STIX — первый шаг к созданию автономного "иммунитета" для умных дорог.

Ответы на популярные вопросы о безопасности CAV

Что такое CAV в контексте дорожного движения?

Это подключенные и автономные транспортные средства, которые обмениваются данными друг с другом и дорожной инфраструктурой для беспилотного управления.

Почему обычные базы CVE не подходят для защиты машин?

Они содержат текст для людей, а защитным системам нужны структурированные данные (объекты и связи), чтобы мгновенно блокировать атаку на конкретный узел.

Насколько точен искусственный интеллект в поиске уязвимостей?

В классификации известных типов программных ошибок ИИ достигает точности 99%, но в понимании сложной логики взаимодействия систем автомобиля результат пока ниже — около 63%.

Безопасно ли использовать открытые нейросети для оборонных задач?

Открытые модели позволяют проводить аудит безопасности без передачи данных владельцам закрытых проприетарных систем, что критично для цифрового суверенитета.

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