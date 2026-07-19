Nissan вернулся с козыря: новый кроссовер удивил ценой на фоне популярных конкурентов

Российские площадки объявлений пополнились компактным кроссовером Nissan Magnite индийской сборки. Машина длиной менее четырех метров привлекает внимание ценой от 1,83 млн рублей. Модель поставляют как под заказ, так и из наличия, создавая прямую конкуренцию привычным лидерам бюджетного сегмента.

Фото: commons.wikimedia.org by NaBUru38, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Nissan Magnite

География поставок и ценовой разброс

Стоимость японского кроссовера сильно зависит от логистики и региона. В Тюмени зафиксирован минимальный порог в 1 835 000 рублей за комплектацию SV под заказ. В Кемерово аналогичное предложение обойдется в 1 950 000 рублей, а во Владивостоке — около 2 000 000 рублей. В Санкт-Петербурге автомобиль из наличия оценивают уже в 2 200 000 рублей.

"Стоимость обслуживания таких машин будет зависеть от доступности расходников. Для индийского рынка японцы часто используют специфические компоненты", — объяснил специально для Pravda.Ru автослесарь Денис Хромов.

Для сравнения, популярные кроссоверы Tenet стоят от 2,16 млн рублей, а ценник на китайские аналоги вроде Omoda C5 нередко переваливает за 2,3 млн рублей. Желающим приобрести кроссоверы в России приходится выбирать между официальной гарантией и более низкой ценой серого импорта.

Техническая начинка и оснащение

Под капотом Magnite скрыт литровый турбомотор мощностью 100 лошадиных сил, работающий в паре с вариатором Jatco. Существуют версии с атмосферным двигателем на 72 силы и роботом, но их цена порой оказывается выше из-за аппетитов перекупщиков в Самаре или Казани. Машина обладает дорожным просветом в 205 мм, что сопоставимо с более крупными внедорожниками.

Параметр Значение Длина кузова 3999 мм Объем багажника 336–690 л Двигатель (турбо) 1.0 л, 100 л.с.

"Вариаторы Jatco хорошо известны нашим механикам, проблем с диагностикой электроники возникнуть не должно", — отметил в беседе с Pravda.Ru автоэлектрик Кирилл Семёнов.

В список оборудования входят камеры кругового обзора, цифровая панель приборов и мультимедиа с сенсорным экраном. Несмотря на скромные габариты, автомобиль предлагает бесключевой доступ и запуск двигателя кнопкой. Подобные характеристики Nissan Magnite делают его серьезным игроком в нише городских автомобилей.

Безопасность и положение на рынке

Magnite показал достойные результаты в тестах GNCAP, получив пять звезд за защиту взрослых пассажиров. Это выделяет его на фоне некоторых конкурентов, чей силовой каркас вызывает вопросы. Однако за защиту детей модель получила лишь три звезды, что стоит учитывать семейным покупателям.

"При покупке машины из Индии важно проверить, включен ли утилизационный сбор в итоговую стоимость, иначе регистрация в ГИБДД станет неприятным сюрпризом", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru эксперт по таможенному оформлению Елена Смирнова.

Появление этой модели — часть глобального тренда, когда на рынок выходят китайские японцы и машины для развивающихся стран. Рынок адаптируется к дефициту, предлагая простые, но надежные решения от проверенных брендов. Компактные размеры позволяют легко парковаться, а проверенный мотор обещает умеренный расход топлива.

Ответы на популярные вопросы о Nissan Magnite

Сколько стоит Nissan Magnite в Москве?

В столице цена под заказ начинается от 2,17 млн рублей. Автомобили в наличии стоят значительно дороже — от 2,3 до 2,7 млн рублей с учетом всех сборов.

Какая трансмиссия установлена в кроссовере?

Мощные версии на 100 л.с. оснащены вариатором. Базовые атмосферные варианты на 72 л.с. комплектуются роботизированной коробкой передач.

Насколько безопасен этот автомобиль?

Модель имеет пять звезд безопасности для взрослых по методике GNCAP. Это один из лучших показателей среди бюджетных машин на индийской платформе.

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