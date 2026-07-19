Тишина в салоне и ярость на трассе: новый Range Rover Sport изменил подход к динамике

Land Rover представила прототипы электрического Range Rover Sport. Серийный внедорожник с нулевыми выбросами должен сохранить проходимость версии с ДВС, при этом стать быстрее и динамичнее. Полные технические характеристики модели раскроют до конца 2026 года.
Разработчики заявляют, что электромобиль обеспечит высокий крутящий момент и уверенность на любом покрытии за счет специальной настройки шасси. В дополнение к этому предусмотрено адаптивное акустическое сопровождение. По предварительным данным, мощность силовой установки может быть сопоставима с 542 л. с., как у Range Rover Electric.
Автомобильный инженер Александр Морозов поясняет, что сохранение внедорожных качеств при переходе на электротягу требует пересмотра архитектуры подвески и систем управления приводом, так как распределение массы и характер отдачи момента электромоторами существенно отличаются от классических агрегатов.
Прототипы, показанные на фестивале в Гудвуде, базируются на кузове Range Rover Sport 2022 года, но отличаются уникальной светодиодной оптикой и легкосплавными дисками. Ожидается, что серийная версия получит обновленный экстерьер. Тестовые автомобили на Нюрбургринге уже продемонстрировали измененные бамперы и новую графику фар. Также планируется модернизация интерьера и мультимедийной системы.
Электрическая версия станет дополнением к существующей линейке, а не ее заменой. В модельном ряду Range Rover Sport останутся следующие варианты двигателей:
Автоэксперт Игорь Моржаретто отмечает, что сохранение широкого выбора силовых установок позволяет бренду охватить разные сегменты покупателей, включая тех, кто эксплуатирует автомобили в регионах с недостаточно развитой зарядной инфраструктурой.
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