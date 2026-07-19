Японский бренд из Индии: появление компактной модели заставило конкурентов понервничать в цене

На российском рынке появились компактные кроссоверы Nissan Magnite из Индии. Модель доступна через площадки объявлений в вариантах из наличия и под заказ, при этом стартовая цена составляет 1,8 млн рублей.
Автомобиль имеет длину 3999 мм, ширину 1758 мм и высоту 1572 мм при колесной базе 2500 мм. Объем багажника варьируется от 336 до 690 литров в зависимости от положения задних сидений.
На рынке представлены две модификации силовой установки:
Автоэксперт Игорь Моржаретто отмечает, что значительный разброс цен на одну и ту же модель в разных регионах свидетельствует об отсутствии единого официального импортера. Стоимость формируется индивидуальными продавцами и зависит от города, наличия автомобиля на складе и оплаты утилизационного сбора.
Минимальная цена в 1,835 млн рублей зафиксирована в Тюмени за вариант под заказ в комплектации SV. Данное исполнение включает цифровую панель приборов, мультимедиа с сенсорным экраном, камеры кругового обзора, бесключевой доступ, кондиционер и 16-дюймовые литые диски.
Ценовая ситуация в других городах:
Для сравнения, аналогичные по классу кроссоверы стоят дороже: Tenet T4 — от 2,169 млн рублей, Omoda C5 второго поколения — от 2,349 млн рублей, Changan CS35 Plus — от 2,599 млн рублей.
По данным краш-тестов GNCAP, Nissan Magnite получил максимальную оценку в пять звезд за защиту взрослых пассажиров. Уровень безопасности детей оценен в три звезды.
Ранним утром жители двух регионов ощутили мощные подземные толчки, эпицентр которых оказался в непосредственной близости от населенных пунктов.