Японский бренд из Индии: появление компактной модели заставило конкурентов понервничать в цене

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Авто

На российском рынке появились компактные кроссоверы Nissan Magnite из Индии. Модель доступна через площадки объявлений в вариантах из наличия и под заказ, при этом стартовая цена составляет 1,8 млн рублей.

Nissan Magnite
Фото: commons.wikimedia.org by NaBUru38, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Nissan Magnite

Технические характеристики и версии

Автомобиль имеет длину 3999 мм, ширину 1758 мм и высоту 1572 мм при колесной базе 2500 мм. Объем багажника варьируется от 336 до 690 литров в зависимости от положения задних сидений.

На рынке представлены две модификации силовой установки:

  • Турбированный двигатель объемом 1,0 литра (100 л. с.) с вариатором Jatco.
  • Атмосферный двигатель объемом 1,0 литра (72 л. с.) с роботизированной трансмиссией.

Автоэксперт Игорь Моржаретто отмечает, что значительный разброс цен на одну и ту же модель в разных регионах свидетельствует об отсутствии единого официального импортера. Стоимость формируется индивидуальными продавцами и зависит от города, наличия автомобиля на складе и оплаты утилизационного сбора.

Стоимость и комплектация

Минимальная цена в 1,835 млн рублей зафиксирована в Тюмени за вариант под заказ в комплектации SV. Данное исполнение включает цифровую панель приборов, мультимедиа с сенсорным экраном, камеры кругового обзора, бесключевой доступ, кондиционер и 16-дюймовые литые диски.

Ценовая ситуация в других городах:

  • Кемерово: от 1,95 млн рублей (заказ).
  • Екатеринбург: от 2 млн рублей (наличие, утильсбор оплачен).
  • Владивосток: около 2 млн рублей (заказ).
  • Москва: от 2,17 млн рублей (заказ) и от 2,3 до 2,7 млн рублей (наличие).
  • Санкт-Петербург: от 2,2 млн рублей (наличие).

Для сравнения, аналогичные по классу кроссоверы стоят дороже: Tenet T4 — от 2,169 млн рублей, Omoda C5 второго поколения — от 2,349 млн рублей, Changan CS35 Plus — от 2,599 млн рублей.

Безопасность

По данным краш-тестов GNCAP, Nissan Magnite получил максимальную оценку в пять звезд за защиту взрослых пассажиров. Уровень безопасности детей оценен в три звезды.

Экспертная проверка:
  • автоэксперт, аналитик автомобильного рынка Игорь Моржаретто
Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
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